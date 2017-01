ESCCAP Deutschland e.V. jetzt auch fÃ¼r Ã–sterreich aktiv

(fair-NEWS)

Da Österreich seit Oktober 2016 offizielles Mitglied von ESCCAP Deutschland e.V. ist, wird der parasitologische Expertenverband nun auch wieder in Österreich aktiv. Nach der Auflösung des eigenständigen Vereins ESCCAP Österreich im Jahr 2015 wird, unterstützt durch Prof. Dr. Joachims Mitgliedschaft, stattdessen ESCCAP Deutschland e.V. in Österreich vertreten sein. Prof. Dr. Anja Joachim ist Leiterin des Institutes für Parasitologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und nationale Vertreterin von ESCCAP Österreich.

Das Ziel des European Scientific Counsel for Companion Animal Parasites (ESCCAP) sind sachgerechte Aufklärung und praxisnahe Empfehlungen, die helfen sollen Hunde, Katzen, aber auch Menschen vor einem Befall mit Parasiten zu schützen. Die ESCCAP-Service-Angebote (Informationsflyer zur Entwurmung, Flöhe & Zecken, Toxoplasmose, Empfehlungen, u.v.m.) stehen nun auch wieder Tierärztinnen und Tierärzten, veterinärmedizinischen Fachangestellten und Tierhaltern aus Österreich kostenfrei zur Verfügung. Der ESCCAP-Service ist auf www.esccap.at zu finden.

ESCCAP ist eine in Großbritannien eingetragene und unabhängige Vereinigung, die im Jahr 2006 von acht europäischen Veterinärparasitologen gegründet wurde. Inzwischen ist ESCCAP in 13 europäischen Ländern vertreten. Die Arbeit von ESCCAP Deutschland e.V. wird durch Sponsoren ermöglicht. Die Unabhängigkeit des Expertenverbands ist oberste Prämisse, weshalb die Sponsoren keinen inhaltlichen Einfluss auf die ausgesprochenen Empfehlungen nehmen.

Viele weitere Informationen und hilfreiche Tipps rund um das Thema Parasiten finden Tierhalter und Tierärzte online auf www.esccap.de / www.esccap.at und www.hund-katze-wuermer.de.



Pressemitteilung von ESCCAP Deutschland e.V., 12. Januar 2017