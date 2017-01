Strahlendes Licht in alle Richtungen, extra energieeffiziente Verwendung und besonders lange Nutzung

(fair-NEWS)

Buggingen, 11. Januar 2017 - Kehrt die gute alte Glühlampe zurück? Wohl eher nicht, denn sie passt nicht mehr in eine moderne, auf Energieeffizienz ausgerichtete Welt. Dennoch, der "Nachfolger", die LED-Filament-Lampe, wird immer besser. So hat gerade der Bugginger Versender Pearl sein erfolgreiches "Retro"-LED-Lampen-Modell der Marke <a href="http://luminea.ch">Luminea</a> auf eine völlig neue Qualitätsstufe gehoben: Die aktuelle Ausgabe leuchtet im 360°-Abstrahlwinkel absolut gleichmässig in alle Richtungen. Nach weniger als zwei Sekunden stehen bereits 60 Prozent des vollen Lichtstroms von 470 Lumen zur Verfügung, dies entspricht einer früheren 40-Watt-Birne.Preis/Leistung beeindruckendDabei liegt der Stromverbrauch zum Beispiel beim Modell mit E27 Fassung bei gerade einmal 4 Watt. Das für 7.95 Franken erhältliche Leuchtmittel liefert ausserdem eine Bemessungslebensdauer von beeindruckenden 20.000 Stunden und hält damit rund 5.000 Stunden länger als viele Modelle des Wettbewerbs.Hintergrund LED Filament-TechnologieUnsere Lichtquellen haben sich in den letzten Jahren völlig verändert. LED- und Halogen-Lösungen dominieren die Leuchten-Abteilungen im Fach- und Möbelhandel. Trotzdem gibt es zunehmend wieder Leuchten mit E14- und E27-Schraubfassungen zu kaufen und in den Wohnungen und Häusern hängen eh noch viele "alte" Leuchten an Decken und Wänden. Die Luminea <a href="https://www.pearl.ch/ch-mtrkw-423-led-taschenlampen.shtml?vid=016">LED-Lampe</a> 360° schaut mit ihrem durchsichtigen Glas und der E27-Schraubfassung aus wie die klassische Vorgängerin mit Glühdraht. Dabei sind die LEDs jedoch einfach wie auf einen Glühdraht aufgefädelt und strahlen dadurch ihr Licht gleichmässig in alle Richtungen ab.FazitMit den neuesten Lampenmodellen in Tropfenform von Luminea sorgt jeder Verbraucher für ein entspanntes Ambiente mit angenehm warmweissem Licht, etwa im Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, und nutzt obendrein ein energieeffizientes und preisgünstiges Leuchtmittel mit sehr langer Lebensdauer.<a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX5654-3300.shtml?vid=016">LED-Filament-Tropfen, G45, E27, 470 lm, 4 W, 360°, warmweiss, 2.700 K</a>Preis: CHF 7.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 14.95Bestell-Nr. NX5654



Bildinformation: LED-Glühbirnen-Filament-Tropfen für E27-Fassunen