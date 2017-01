(fair-NEWS)

Neu-Isenburg, 12. Januar 2017 - Der erfolgreiche Energy-Drink rockt jetzt auch ohne Zucker. Rockstar bringt eine neue Variante des beliebten Rockstar Original in den deutschen Handel. Rockstar Zero Sugar schmeckt wie das Original - genauso lecker, nur ohne Zucker.Das neue Jahr ist die Zeit für gute Vorsätze: Mehr Sport, mehr Spaß, weniger Zucker! Mit Rockstar Zero Sugar können die Fans des Energy-Drinks ihre guten Vorsätze jetzt in die Tat umsetzen. Rockstar Energy Drink ist bekannt für seine riesige Geschmacksvielfalt. Rockstar Zero Sugar sorgt nun für den vollen Genuss ganz ohne Zucker.Mit Rockstar Zero Sugar setzt Rockstar voll auf den Trend: der zuckerfreie Lifestyle wird immer beliebter. Kein Zucker, aber volle Energie - genau das verspricht Rockstar Energy Drink mit der Innovation Rockstar Zero Sugar.Das auffällige Design von Rockstar Energy Drink ist immer ein echter Hingucker. Rockstar Zero Sugar kommt jetzt in strahlendem Weiß und Hochglanz-Lack-Optik daher - für den vollen Energy-Kick bei 0% Kalorien.Fans von Rockstar Energy Drink dürfen sich zum Start von Rockstar Zero Sugar auf zahlreiche Werbe- und Social-Media-Aktionen mit Produktverlosungen freuen.Weitere Informationen unter: http://rockstarenergydrink.com/de Pressekontakt:markenzeichen GmbHMonique KollerSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 14pepsico@markenzeichen.eu



Bildinformation: Rockstar Zero Sugar: Volle Energy, null Zucker