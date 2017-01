"Suses Waldmärchen" erschienen

(fair-NEWS)

In Wien, beim Karina- Publishing-Verlag erschien, Ende vergangenen Jahres, o.g. Märchenbuch. Auf 280 Seiten erzählt die Mausemutti Suse ihrem Gatten, dem Erwin in vielen Nächten die Abenteuer der Familie des königlichen Jägers.Autor R. Pick belauschte die Erzählungen und schrieb sie für die Kinder und erwachsenen Leser auf. Andrea C. Beutel fotografierte Wälder und Wiesen in Deutschland und anderso, deren Abbilder eine sinnvolle Ergänzung der Märchen sind.Das Mäusepaar zeichnete Renate Anna Becker.ISBN : 978-3-903161-08-5



Bildinformation: Suses Waldmärchen Cover