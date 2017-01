Der Trend geht zum Naturhaus

(fair-NEWS)

Umweltschonende moderne FertighäuserWer den Bau eines Hauses plant, muss einiges beachten. Dazu gehört die Erstellung eines ganzheitlich nachhaltigen Baukonzeptes. Wir verwenden ökologisch einwandfreie und schadstofffreie Baumaterialien. Auch die gewählte Bauart ist umweltschonend. Das fertige Holzhaus ist frei von schädlichen Emissionen und fügt sich zudem hervorragend in umliegende Natur ein. Des Weiteren hat der Naturstoff Holz eine hohe Langlebigkeit. Es gibt also zahlreiche Gründe, sich für eine nachhaltige Bauart zu entscheiden.Das eigene Fertighaus planenNaturhaus plant mit Ihnen zusammen, sodass Sie zu jeder Zeit wissen, was passiert. Dabei wird besonders viel Wert auf Qualität gelegt, denn nur so kann ein Ergebnis entstehen, dass alle Beteiligten glücklich macht. Der Firmensitz liegt in Lana in Südtirol. Bis heute haben wir Fertighäuser in ganz Italien und auch im umliegenden Ausland fertiggestellt. Vom Kindergarten, über Büros, bis hin zu Wohnhäuser, die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, können Sie sich gerne die Referenzen auf unserer Webseite anschauen.Fertigholzhäuser erfreuen sich großer BeliebtheitSie suchen einen starken und erfahrenen Partner für Ihren Hausbau? Dann helfen wir Ihnen gerne. Auf unserer Webseite können Sie mit nur wenigen Klicks eine erste Preisberechnung erhalten, die unverbindlich ist. Damit haben Sie sich erste Gedanken über Wohnfläche und Anzahl der Geschosse gemacht. Eine ausführliche Beratung vor Ort ist selbstverständlich möglich. Dabei setzen sich unsere geprüften Experten mit Ihnen zusammen und gehen alle notwendigen Details für Ihr Fertighaus durch. Ein wohldurchdachtes Baukonzept hat bei uns höchste Priorität. Bis zum Abschluss des Bauprojekts steht Ihnen ein kompetenter Berater bei Fragen zur Seite. Naturhaus bietet verschiedene Leistungen an, zwischen denen Sie wählen können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: einfacher Rohbau, erweiterter Rohbau oder schlüsselfertiges Haus. Es liegt also an Ihnen, zu entscheiden, inwieweit Sie selbst noch Hand anlegen wollen. Naturhaus ist stets an Ihrer Seite.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.natur-haus.it/