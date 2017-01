Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Deutschrock Konzert in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS) SELBER aus Berlin, gegründet vor 10 Jahren unter „Geheimkapelle Selber“, spielt eine eigene Mischung aus kraftvollen,- rhythmischen Songs, verträumte Balladen, sozialkritische Texte,- auch nicht allzu ernst zunehmende Worte, über das Leben selber.

Wer auf handgemachte Musik mit deutschen Texten steht, ist genau richtig.



https://soundcloud.com/selber

https://www.youtube.com/channel/UCBCPeX_b3hPVPS2F97rJbag

https://www.facebook.com/SELBERband



Donnerstag 02. Februar 2017

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de

Bildinformation: Deutschrock Konzert in Berlin Charlottenburg

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





«Die Band SELBER live im ART Stalker»

