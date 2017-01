The Evil Machine für Fans von Calexico, Enio Morricone, Giant Sand und Howe Gelb ein Muss

(fair-NEWS)

The Evil MachineFolk / Rock / Americana / Western / Alternative CountryEine Hommage an die Wüste Mexikos, untermalt durch die mahnende Stimme der Vernunft gekleidet in staubige Gitarren, eine Fiedel und ein altes Saloon-Piano, begleitet vom rhythmischen Rasseln der Klapperschlangen und einem mit dicken Saiten bespannten Sarg. The Evil Machine aus Dresden spielen Wüstensound in der Tradition von Calexico, Enio Morricone, Giant Sand und Howe Gelb.http://theevilmachine.bandcamp.com/https://www.facebook.com/the.evil.machine.official/https://www.youtube.com/watch?v=_txzSDqiJ5whttps://www.youtube.com/user/TheEvilMachineDDDonnerstag 19. Januar 2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: The Evil Machine live in Charlottenburg