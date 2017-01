BAU2017 - bodenprofi.de innovativer Bodenbelag Großhandel

(fair-NEWS)

Auf der BAU 2017 in München präsentiert Bodenprofi.de sich mit seinem innovativen Online Großhandel für Bodenbeläge. Der neue und innovative Bestellsystem ist interessant für Bodenleger, Objekteure, Raumausstatter, Bauträger, Immobilienverwaltungen, Haushandwerker, Facility-Management oder Ladenbauer. Mit seinem Bodenbelag Großhandels-Portal bietet Bodenprofi.de B2B-Kunden die Möglichkeit, ein umfangreiches Bodenbelags-Sortiment inklusive Zubehor seinen Kunden vorzustellen und zu vermarkten. Der Bodenbelag-Schauraum befindet sich hier nicht mehr in der klassischen Ausstellung, sondern im Laptop, kann mithilfe von Produktvideos, hochauflösenden Produktbildern und 3D-Raumbildern jederzeit beim Kunden präsentiert werden und als Verkaufswerkzeug dienen. Anfahrtswege zum klassischen Schauraum entfallen fur den Kunden. Der Bodenbelag inklusive Zubehör kann sofort anschaulich vorgestellt und Kaufentscheidungen zeitnah getroffen werden.Wenn gewünscht, kann der Handwerker gleich vor Ort beim Kunden uber Bodenprofi.de ein Angebot fur den ausgewählten Bodenbelag kalkulieren und dieses als PDF-Datei an den Kunden schicken. Neben dem virtuellen Bodenbelag-Schauraum und der Angebotserstellung ist es fur Handwerker möglich, das Online-Marketing über das Portal abzuwickeln und sich zusätzlich Auftrage vermitteln zu lassen.Günstige Preise, Zeitersparnis, Sofort-Kalkulation und Präsentation: der Bodenbelag-Schauraum der ZukunftMit seinem neuen E-Commerce-Konzept versteht sich Bodenprofi.de als Vermittler zwischen Endkunden, Handwerkern, Servicebetrieben und Industrie. Das Konzept des Bodenbelag-Portals bietet nicht nur einen Rundum-Service fur Handwerker. Es präsentiert auch den Handwerker der Zukunft. Der klassische Schauraum wird durch seine hohen Unterhaltskosten immer mehr in den Hintergrund rücken und dem modernen Online-Schauraum weichen. Handwerker können so serviceorientierter arbeiten, um dem Kundenanspruch zu genügen. Eine schnelle Angebotskalkulation, eine hervorragende Präsentation, gute Überzeugungsarbeit und eine problemlose, zeitnahe Lieferung an eine Adresse der Wahl entscheiden dann über die Erteilung des Auftrags. Das neue Bodenprofi.de-Portal bietet Handwerkern diesen Service und unterstützt so das Gewerbe. Bodenprofi.de erklärt mit Video die Bodenbelag-Großhandels-Funktionen. Und hier geht es direkt zur <a href="http://bodenprofi.de/Neuigkeiten">Registrierung beim bodenprofi.de Bodenbelag Großhandel</a>.Langjahrige Erfahrung und Kompetenz im Bodenbelag FachhandelBodenprofi.de wurde im Jahr 2012 durch die mbb - Ihr Bodenausstatter GmbH als eine Internet- Plattform fur Bodenbeläge gegründet. Die Bodenbelag-Plattform kann von B2B-Kunden, aber auch von Endkunden als Online-Shop genutzt werden. Neben einem umfangreichen Sortiment von uber 25.000 Bodenbelagen stellt Bodenprofi.de umfangreiches Informationsmaterial zu Bodenbelägen zur Verfügung und führt Produkttests von Bodenbelägen durch. Dadurch ist Bodenprofi.de in der Lage, ein klares Bild von der Qualität der verkauften Bodenbelage zu vermitteln und die Plattform als Schauraum zur Verfügung zu stellen. Darüer hinaus vermittelt der Fachhandel auch Bodenleger an den Endkunden und unterstützt Raumausstatter, Architekten, Messebauer und Ladenbauer.



Bildinformation: Auf http://bodenprofi.de/Neuigkeiten wird erklärt, wie der neue Bodenbelag Großhandel funktioniert