"Yacht Law - Law Firm of the Year " auf boot Düsseldorf

Pressemitteilung von Der-Yacht-Anwalt

(fair-NEWS) Frankfurt, Düsseldorf, Januar 2017



Auch dieses Jahr wird Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann auf der boot Düsseldorf vertreten sein und Interessenten in rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Fragen rund um (Super)Yachten beraten und begleiten.



"Bau, Erwerb und Betrieb einer Superyacht sind hochkomplex, vergleichbar mit einer schwimmenden Unternehmens-Insel mit einer bestimmten Hoheitsflagge und teuren Assets in dynamisch wechselndem Rechtsumfeld. Hier ist eine professionelle und seriöse Begleitung zur Risikominimierung und zum konfliktfreien Betrieb unabdingbar" kommentiert Christoph Schließmann, Der-Yacht-Anwalt, Gründer und Inhaber von CPS Schließmann Wirtschaftsanwälte in Frankfurt am Main. "Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Emotion "Yacht" dazu führt, übliche Professionalität und Sorgfalt außer Acht zu lassen, keine Fachberatung zu nutzen oder Dienstleistern zu vertrauen, deren leider oft nicht erkennbare Unkenntnis und dadurch mangelhafte Leistung enormen Schaden anrichten. Das fängt z.B. bei massiv fehlerhaften Musterverträgen für den Bau und Kauf von Superyachten an und geht über Mißgestaltungen im Flaggen- und Registerrecht bis hin zum Verkennen komplexer internationaler Steuerrecht-Fragen rund um Superyachten", betont Christoph Schließmann.



CPS Schließmann Wirtschaftsanwälte - Der-Yacht-Anwalt mit Sitz in Frankfurt am Main wurde 1994 vom Inhaber Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann gegründet und zählt heute zu den führenden Kanzleien in der SuperYacht-Branche in der EU. Die Kanzlei ist grundsätzlich auf internationales Wirtschaftsrecht spezialisiert und gerade in jüngster Zeit mehrfach international ausgezeichnet worden, so Winner of the 2015, 2015 und 2017 Corporate Intl Magazine Legal Award: "Yacht Law - Law Firm of the Year in Germany" und 2017 "International Contract Law - Law Form of the Year in Germany" oder Winner of the 2014/15 and 2016 ACQ5 Law Awards and ACQ5 Global Awards in six categories.

Christoph Schließmann ist Fachanwalt für int. Wirtschaftsrecht, lehrte in St. Gallen über 16 Jahre Strategische Unternehmensführung und Leadership, heute an der Universität Salzburg. Er ist Vortragsredner sowie Publizist von Wirtschaftsbeiträgen und 10 Fachbüchern. Als leidenschaftlicher Skipper überträgt Christoph Schließmann sein Wissen und seine Erfahrungen auf die Besonderheiten der internationalen Yacht-Branche, die er seit vielen Jahren kennt. Daraus hat sich ein Spezialangebot für Hersteller und Eigner private Superyachten-Yachten entwickelt: Über langjährige Partnerschaften pflegt er ein internationales Netzwerk mit Partnerkanzleien und Dienstleistern, um Yacht-Herstellern und -Eignern ein Full-Service-Konzept vom Erwerb über den Betrieb bis zur Außerbetriebnahme oder Verkauf einer Yacht anbieten zu können.

Hansaallee 2360322 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: 069/663779-0Prof. Dr. Christoph Ph. SchließmannDer-Yacht-AnwaltHansaallee 2360322 Frankfurt am Mainmail@der-yacht-anwalt.de069/663779-0