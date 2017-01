Pumpen - perma Schmiersysteme im Einsatz an Pumpen

(fair-NEWS)

Euerdorf. Der direkte Kontakt zwischen Partikeln oder Schlamm und bewegten Teilen in einer Pumpe kann schnell zu Verschleiß führen. Pumpen werden oft unter extremen Bedingungen betrieben. Um hierbei die Lebensdauer von Lagern zu maximieren, muss das Eindringen von festen Verunreinigungen und Wasser verhindert werden.Eine Abdichtung der Welle durch die Stopfbuchse kann nur durch permanente Schmierung der Packung - wie beispielsweise mit den perma STAR VARIO - sichergestellt werden.Um reibungslose und störungsfreie Prozesssicherheit zu garantieren, ist eine zweckmäßige und auf die Schmierstelle individuell abgestimmte Menge an gefordertem Schmierstoff unabdingbar. Die perma Schmiersysteme können einfach von Hand installiert und gewechselt werden. Je nach Anforderung wird die Schmierstelle in der gewünschten Spendezeit fortwährend mit frischem Schmierstoff versorgt. Damit wird der Wartungsaufwand erheblich reduziert. Durch Auslagerung von schwer zugänglichen Schmierstellen, beispielsweise durch Schlauchzuleitungen an rotierenden Teilen, reduziert sich der Aufenthalt in Gefahrenbereichen, was die Arbeitssicherheit erhöht.Durch Einsatz des perma STAR VARIO wird die Schmierstelle gegen Verschmutzungen oder Wassereintritt hermetisch abgedichtet. Außerdem verhindert der Schmierstoff einen vorzeitigen Verschleiß oder Undichtigkeiten an Achsabdichtungen zur Pumpe. Die Schmierung durch das elektromechanische Schmiersystem erfolgt in einer exakt auf die Schmierstelle abgestimmten Dosierung über einen einstellbaren Zeitraum. So werden beispielsweise Stopfbuchsen, Labyrinthe, Elektromotoren oder Achslager absolut zuverlässig geschmiert und sind unempfindlich gegen Umwelteinflüsse.In einem Video wird die Schmierung an Pumpen anschaulich demonstriert. Zum Thema gibt es außerdem umfassendes Informationsmaterial, das kostenlos unter<a href="www.perma-tec.com"> www.perma-tec.com</a> ; bestellt oder heruntergeladen werden kann.



Bildinformation: perma Schmiersysteme im Einsatz an Pumpen