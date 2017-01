Persönliche Meisterschaft für Manager

(fair-NEWS)

Durch Selbsterforschung zum bewussten FührungsstilDas tiefere Verständnis der eigenen Muster und Rollen kann eine neue Dimension von Führung erschließen. Manager finden in diesem Buch Inspiration und Orientierung, um mehr Weisheit und Empathie in die Unternehmenswelt zu bringen. Neben der methodischen Orientierung bietet es zahlreiche praktische Beispiele, um spielerisch über die eigene selbst konstruierte Weltsicht hinauszuschauen und einen fruchtbaren Boden für Neues zu schaffen. Alles passiert im richtigen Moment.Dr. Michael Schroeders Ansatz der persönlichen Meisterschaft hat sich über die Jahre bei Coaching-Kunden aus verschiedenen Kulturen bewährt. Sein Buch leistet einen Beitrag zu einer sich weiterentwickelnden Führungskultur, die wieder den Menschen und Sinnfragen in den Mittelpunkt stellt. Es bietet die Möglichkeit zur Selbsterkenntnis und Transformation.Persönliche Weiterentwicklung wirkt sich auf das Denken und Handeln als Manager oder Führungskraft aus. Es entsteht eine Strahlwirkung, die auch andere dazu inspirieren vermag, sich weiterzuentwickeln; hin zu mehr Eigenverantwortung und sich selbst führenden Einheiten, die mit allen Intelligenzen arbeiten, die wir Menschen besitzen, also nicht nur mit dem Verstand."Michael Schroeders Buch über "persönliche Meisterschaft" bietet einen leichten Zugang zu mehr Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung."(Alan Seale, Direktor des Center for Transformational Presence)Über den AutorDr. Michael Schroeder, Jahrgang 1963, hat in Münster sowie Paris Wirtschaftswissenschaften studiert und in Saarbrücken über internationale Medien promoviert. Fast zwei Jahrzehnte lang arbeitete er für internationale Unternehmen. Nach einem einschneidenden Lebensereignis verließ er die "corporate world" und widmet sich seither seiner eigentlichen Berufung: 2011 gründete er seine Agentur Linarson und begleitet als Berater und Coach Topmanager auf deren beruflichen und privaten Entwicklungswegen. Das von ihm initiierte Programm zur "Persönlichen Meisterschaft" verbindet klassische Unternehmensberatung mit transformierendem Persönlichkeitscoaching. Die außergewöhnliche Kombination bietet er nicht nur in der Einzelarbeit an, sondern auch als Praxismodul in Seminaren, speziell für Manager. Dr. Michael Schröder wohnt und lebt derzeit in Bukarest.



