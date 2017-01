Süßkraut im Mulitvitamin Nektar

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Mehrmals in der Woche wird bei der Glockengold Fruchtsaft AG jede Menge Saft verkostet - in zahlreichen Kreationen. Vorstandschef Chris Dabbert und einige Mitarbeiter sitzen dann im Beratungsraum und probieren sich durch die eigenen Erzeugnisse. Das sind nicht wenige: Bei Glockengold in Laucha an der Unstrut werden immerhin 40 unterschiedliche Produkte in Getränkekartons abgefüllt: Fruchtsäfte, Nektare, Fruchtsaftgetränke, aber auch Eistees, Erfrischungsgetränke undMineralwasser. Rund 30 Millionen Liter im Jahr verlassen den Betrieb in Sachsen-Anhalt. Die Getränkepackungen mit dem Glocken-Logo aus der alten Glockengießerstadt Laucha gehen in mehr als 20 Länder, sogar bis nach China oder Israel.„Balance" Birne-Pfirsich-Mango mit Soja oder „Wellness" Apfel-Traube-Papaya plus Ginseng? Entscheiden Sie selbst und<a href="www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/report-invest/newsletter-iisa/2017/01/glockengold"> lesen sie HIER mehr.</a>



