Snacken bis die Hose passt!

(fair-NEWS)

Neues Jahr, neues Glück! Gute Vorsätze, gesunde Ernährung und Fitness Boom – die internationale Süßwarenmesse ISM steht eigentlich für genau das Gegenteil. Je süßer, bunter und klebriger desto besser aber KLUTH, der Spezialist für Nüsse und Trockenfrüchte, setzt in 2017 wieder voll auf den Trend des gesunden Snackens, präsentiert die erfolgreichen Fitness-Mischungen seiner Marke „FitFood“ im neuen Design und hat sogar eine ganz neue Mischung dabei.FitFood ist im handlichen 150g Beutel, sowie im praktischen 80g Standbodenbeutel erhältlich. Die vier verschiedene Mixturen bieten für jeden Geschmack die richtige Mischung, außerdem erfüllt jeder Mix einen anderen gesundheitlichen Nutzen. Durch das Colorcoding der Verpackungen findet jeder schnell seinen Lieblings-Mix im Regal.Der blaue Sport-Mix mit Cashewkernen, Erdnüssen, Walnüssen, Haselnüssen und Mandeln ist das Kraftpaket unter den Mixen. Als Quelle für Magnesium und Proteine ist er der optimale Begleiter beim Krafttraining, da er zur Zunahme und Erhaltung der Muskelmasse beiträgt.Der violette Vital-Mix, vorher bekannt als Beeren-Nuss Mix, hat neben Cashewkernen und Mandeln auch Sultanas, Sauerkirschen, Cranberries und Blaubeeren im Gepäck und trägt durch seinen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.Der rote Power-Mix mit seinen saftigen Cranberries, knackigen Cashewkernen, Paranüssen, Haselnüssen und Mandeln ist reich an Phosphor und Selen und sorgt damit für eine normale Schilddrüsenfunktion und einen normalen Energiestoffwechsel.Neu im Portfolio ist dazu noch der orangene Super-Mix, der nicht nur „Super“ heißt, sondern auch „super“ ist, weil er neben Mandeln, Erdnüssen und Walnüssen auch die Superfoods Goji-Beeren und Physalis beinhaltet. Diese Mischung macht ihn zur Proteinquelle, und mit seinem hohen Gehalt an Vitamin E, verringert der Super-Mix den oxidativen Stress der Zellen.Neben der Präsentation des neuen FitFood Sortiments erhalten Besucher am KLUTH FitFood Stand auch interessante Infos rund um das Thema Ernährung – ein Besuch bei KLUTH lohnt sich also in jedem Fall.Den KLUTH FitFood Stand auf der ISM findet man an gewohnter Stelle in Halle 10.2, Gang D, Stand 048.Das KLUTH Team freut sich auf alle Besucher und eine erfolgreiche ISM 2017!



Bildinformation: Snacken bis die Hose passt!