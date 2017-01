Terry Wey: Solo-Album „Pace e guerra“ mit Arien für Kastratenstar Antonio Maria Bernacchi, VÖ 17. Februar 2017

(fair-NEWS)

Countertenor Terry Wey widmet sich auf seinem ersten Solo-Album „Pace e guerra“ Arien, die für den italienischen Kastratenstar Antonio Maria Bernacchi (1690–1756) geschrieben worden sind. Er präsentiert ein Kaleidoskop unterschiedlichster Affekte und Charaktere, darunter Weltersteinspielungen von Leonardo Vinci, Johann Adolf Hasse, Carlo Francesco Pollarolo, Pietro Torri und Domenico Natale Sarro.Antonio Maria Bernacchi ist heute kaum noch bekannt, dabei zählte er neben den Superstars Farinelli, Senesino, Carestini und Caffarelli zu den schillerndsten Figuren der europäischen Opernszene Anfang des 18. Jahrhunderts. Bewundert für seine unvorstellbare Virtuosität, wurde er wegen seiner Leibesfülle auch Gegenstand zahlreicher zeitgenössischer Karikaturen. Rund dreißig Jahre lang beherrschte er die Opernbühnen, sang in München, Mannheim sowie Wien und trat am häufigsten in Venedig auf. Ein Höhepunkt seiner Karriere war eine Saison in London, wo Händel ihn in der Titelrolle seines „Lotario“ präsentierte und ihm die Partie des Arsace in „Partenope“ auf den Leib schrieb. Die Bandbreite des emotionalen Ausdrucks auf der vorliegenden Aufnahme reicht von pathetischer bis hin zu hochvirtuoser Musik und zeigt, dass der Vorwurf, Bernacchis Gesang zeichne sich nur durch technische Raffinesse aus, zu kurz greift. Nach seinem Abtritt von der Bühne gründete Bernacchi in seiner Heimatstadt Bologna eine höchst erfolgreiche Gesangsschule – zu seinen Schülern zählte auch der berühmte Farinelli.Terry Wey, der seine Karriere als Solist der Wiener Sängerknaben begann, wird für die Natürlichkeit, Leichtigkeit und geschmeidige Virtuosität seiner Stimme geschätzt. Unter Dirigenten wie William Christie, Thomas Hengelbrock, Marc Minkowski, Konrad Junghänel oder Michael Hofstetter war er bei bedeutenden Festivals und Konzertsälen zu Gast, u.a. im Musikverein Wien, im Barbican Centre London, im Concertgebouw Amsterdam, im Festspielhaus Baden-Baden, im Lincoln Center New York und bei den Salzburger Festspielen. Seine Diskografie umfasst zahlreiche Gesamteinspielungen sowie Alben des von ihm gegründeten Vokalensembles Cinquecento. www.terrywey.com Ausgewählte AuftritteGeorg Friedrich Händel: Giulio Cesare in Egitto (konzertant)28. Januar, 29. März, 15. April: Opernhaus BonnTerry Wey, Giulio CesareWolfgang Katschner, DirigentGeorg Friedrich Händel: „Semele“17./19./23./25./28. Februar: Badisches Staatstheater Karlsruhe / Internationale Händel-Festspiele KarlsruheTerry Wey, AthamasChristopher Moulds, DirigentFloris Visser, Regie„Wahnsinn aus England“24./25. März: Villa Hügel, EssenGeorg Friedrich Händel: Szenen & Arien aus „Partenope“, „Hercules“ und „Didone Abbandonata“Terry Wey, CountertenorFolkwang KammerorchesterGottfried von der Goltz, DirigentChaya Czernowin: „Infinite Now“ (Uraufführung)18./20./22./23. April: Opera Vlaanderen, Gent30. April, / 03./05./06. Mai: Opera Vlaanderen, Antwerpen26./28./31. Mai, 05./07./18. Juni : Nationaltheater Mannheim14. Juni: Cité de la Musique, ParisTerry Wey, CountertenorTitus Engel, DirigentLuk Perceval, Regie