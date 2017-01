Von Fans für Fans

(fair-NEWS)

150 Spiele zur Auswahl, Nominierung der persönlichen Top 10, 6 Wochen Zeit - mithilfe einer Spielgastbefragung im Dezember 2016 konnte der Geldspielgerätehersteller BALLY WULFF die beliebtesten Spiele identifizieren und packt noch eine Ladung komplett neuer Spiele oben drauf: Das Spielepaket ACTION STAR YOUR GAMES ist ab Mitte Januar verfügbar und wird die Fans begeistern.Seit 66 Jahren vertrauen Spielgäste auf die Spielideen von BALLY WULFF. Nicht zuletzt durch die Multigames, die in den letzten Jahren auf den Markt gebracht wurden, konnte das Berliner Krea-tivteam mit seiner Ideenvielfalt überzeugen. Bis zu 60 Spiele um-fasst ein Spielepaket heute – und gibt damit einzigartigen Spielin-novationen und spannenden Features viel Raum.Ende 2016 bat das Traditionsunternehmen erstmals Spielgäste direkt um ihre Meinung: Sie sollten aus den 150 stärksten BALLY WULFF Spielen der letzten Jahre jeweils ihre persönliche Top 10 wählen. Die 53 Favoriten, die aus dieser Umfrage hervorgingen, finden sich jetzt in dem neuen Paket ACTION STAR YOUR GAMES wieder.Für BALLY WULFF sind die Ergebnisse der Umfrage eine große Bereicherung. „Wir sind beispielsweise total überrascht, dass Black Pirate so hoch im Ranking zu finden ist“, resümiert Dr. Guido Büttner, Leiter der Entwicklung bei BALLY WULFF. „Wir wussten, dass das Spiel früher sehr beliebt war, hätten aber nie vermutet, dass es heute in den Köpfen noch so präsent ist.“ Der eindeutige Favorit mit den meisten Stimmen heißt jedoch Magic Book. Geschäftsführer Lars Rogge: „Vielen herzlichen Dank für die vielen Teilnahmen und das positive Feedback, das uns während der Umfrage erreicht hat. Uns ist bewusst, dass wir so ein stimmi-ges Paket eben gerade durch den Input der Spielgäste schnüren konnten.“Abgerundet werden die Klassiker mit insgesamt sieben neuen Games. So zum Beispiel die Highlight-Spiele Secret Solver und Dream Team: Während Dream Team mithilfe eines waagerechten und eines senkrechten Wilds für Spannung und optischen Hochgenuss sorgt, wartet Secret Solver mit interessanten Zusatz-Features auf und schafft es bis zur letzten Sekunde mit unerwarteten Gewinnmöglichkeiten zu überraschen.Die bewährten Top-Spiele und kreativen Neuheiten bringen höchstes Entertainment in Spielstätten und die Gastronomie. Ge-konnt schafft es BALLY WULFF mit dem ACTION STAR YOUR GA-MES wieder einmal, die Fans des Walzenspiels mit einem neuen Spielepaket zu begeistern.



Bildinformation: ACTION STAR YOUR GAMES von BALLY WULFF