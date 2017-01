Hoshin Kanri- und Policy Deployment-Seminar in Augsburg

(fair-NEWS)

Ein offenes, zweitägiges Seminar zum Thema "Hoshin Kanri - Policy Deployment: der effektive Strategieumsetzungsprozess" veranstaltet die Strategieumsetzungsberaterin Dr. Daniela Kudernatsch am 30./31. März 2017 in Kooperation mit den Liker Lean Advisors (USA) in Augsburg. Dort erläutert die Beraterin, die auch das Buch "Hoshin Kanri - Unternehmensweite Strategieumsetzung mit Lean-Management-Tools" schrieb, den teilnehmenden Managern, wie sie mit <a href="www.kudernatsch.com/hoshin-kanri-policy-deployment-beratung/">Hoshin Kanri</a> ihr Unternehmen so an vorab definierten "Durchbruchzielen" ausrichten können, dass die Strategieumsetzung gelingt. Per Internet live zum Seminar zugeschaltet wird Jeffrey K. Liker, Autor mehrerer Bestseller über das Toyota Managementsystem. Er schildert den Teilnehmern, wie Toyota Hoshin Kanri zur Strategieplanung und -umsetzung nutzt.In dem Seminar erläutert die Managementberaterin Dr. Daniela Kudernatsch, die mit ihrer Unternehmensberatung mehr als 100 Strategieumsetzungsprojekte in Unternehmen weltweit begleitete, den Teilnehmer die Vorzüge von Hoshin Kanri, das im deutschsprachigen Raum auch als Policy Deployment bezeichnet wird. Sie bestehen unter anderem darin, dass in der gesamten Organisation ein Dialog bezüglich der Abstimmung der Zielvorgaben zwischen den Führungskräften angeregt wird - vertikal und cross-funktional. Außerdem erhalten die Beteiligten handfeste Werkzeuge und bewährte Methoden zur Strategieumsetzung.Am ersten Seminartag, der unter der Überschrift "Der Planungsprozess von Hoshin Kanri (Policy Deployment)" steht, erläutert die Beraterin den Teilnehmern unter anderem die Wurzeln und Maximen von Hoshin Kanri. Eine Maxime lautet: Konzentration auf wenige anspruchsvolle Ziele (die sogenannten "Breakthroughs"), die durch das normale Tagesgeschäft nicht eingelöst werden und einen bedeutsamen Unterschied machen. Wie solche Ziele definiert und priorisiert werden, erklärt Kudernatsch an mehreren Firmenbeispielen. Auch die Anwendung der wichtigsten Planungs- und Umsetzungstools wie zum Beispiel des A3-Reports, erläutert sie.Der zweite Seminartag trägt die Überschrift "Der Umsetzungsprozess von Hoshin Kanri (Policy Deployment)". An ihm stellt Kudernatsch den Teilnehmern unter anderem das Lean Leadership-Development-Modell bei Toyota vor. Dieses zielt darauf ab, in der gesamten Organisation stabile Problemlöseprozesse zu etablieren, so dass das Erreichen der Ziele ein natürlicher Prozess wird. Zudem stellt die Beraterin - neben Jeffrey K. Liker - weitere "Best Practices" von Unternehmen vor, die mit Hoshin Kanri beziehungsweise Policy Deployment ihre Organisation fit für die Zukunft gemacht haben. Dabei beschreibt sie auch, wie das Führungsinstrument Hoshin Kanri mit dem Kata Coaching verbunden und der Veränderungsprozess mit der X-Matrix gesteuert werden kann.Die Teilnahme an dem Seminar "Hoshin Kanri - Policy Deployment: der effektive Strategieumsetzungsprozess" am 30./31. März 2017 in Augsburg kostet 1995 Euro (+ MwSt.). Nähere Infos über das Seminar finden Interessierte auf der Webseite von Kudernatsch Consulting & Solutions ( www.kudernatsch.com ). Von dort können sie auch eine ausführliche Seminarbroschüre herunterladen.



Bildinformation: Dr. Daniela Kudernatsch: Hoshin Kanri Beratung