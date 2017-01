Neue Vortragsreihe bei der PRIOGO AG

(fair-NEWS) Die PRIOGO AG aus Zülpich bietet auch in diesem Jahr wieder eine interessante Vortragsreihe rund um Erneuerbare Energien an. Unter anderem werden von den Referenten Themen wie Photovoltaik, Stromspeicher, Heizungsanlagen, Neubau und Altbausanierung fokussiert.



Am Donnerstag, 19. Januar 2017, 18:30 Uhr findet bei der PRIOGO AG, Römerallee 80, 53909 Zülpich (neben der Aral Tankstelle) der nächste aktuelle Vortrag zum Thema "Batteriespeicher & Photovoltaik - die Garanten Ihrer persönlichen Unabhängigkeit" statt.

Dazu wird es einen Expertenvortrag und eine Diskussionsrunde geben.

Die Batterie-Speichertechnik ist aus ihren Kinderschuhen herausgewachsen, heute geht es bei der Projektierung eines Systems aus Photovoltaikanlage und Batteriesystem nicht mehr nur noch um die Erhöhung des Eigenverbrauchs der Photovoltaik-Anlage,

sondern immer häufiger auch um die Erreichung einer möglichst großen Autarkie von externen Stromlieferanten sowie Zusatzfunltionen wir die Notstromversorgung oder die Anbindung eines Elektro-Fahrzeugs.



Daher möchte Die PRIOGO AG bei der Veranstaltung folgende Themenkomplexe vorstellen:



- Photovoltaik

- Tesla POWERWALL 2

- Hauskraftwerk E3/DC

- Solarwatt MY RESERVE

- Notstromversorgung

- Wie Autark kann ich werden?

- Anbindung von weiteren Stromquellen und Verbrauchern



Der nächste Vortrag findet dann am Donnerstag, 09. Februar 2016, 18:30 Uhr zum Thema "Photovoltaik im Gewerbe" statt. Veranstaltungsort ist wiederum das Firmengebäude der PRIOGO AG, Römerallee 80 in 53909 Zülpich. Auch im Gewerbebetrieb gewinnt

die eigene Energieerzeugung einen immer größeren Stellenwert, die Renditen dieser Anlagen haben durch steigende Strompreise und sinkende Preise für die Photovoltaik-Komponenten äußerst bemerkenswerte Höhen erreicht. Die PRIOGO AG stellt bei dem Vortrag

im Februar vor, wie sich die eigene Strompreisbremse installieren lässt, die Stromkosten beherrschbar macht und auch noch die Erzielung einer satten Rendite ermöglicht! Bestandteile des Vortrages sind:



- Rechtliche Rahmenbedingungen

- Sonderfuntionen im Gewerbe

- Speicherförderung NRW

- Betriebsmodelle



Weitere Vortragstermine:

21.02.2017 - 18:30 Uhr

Sonder-Themenabend: Mieterstrom



02.03.2017 - 18:30 Uhr

Auf dem Weg zum energieautarken Gebäude



14..03.2017 - 14:00 Uhr

Sonder-Themenabend - Kommunale Energiethemen



23.03.2017 - 18:30 Uhr

Zukunftsfähige Heizsysteme in Bestand und Neubau