Guter Vorsatz für 2017 – Velonest will Usability Leader werden

(fair-NEWS) Seit vergangenem Jahr ist Velonest.com als neuer und innovativer Marktplatz speziell für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör online. Nach nur wenigen Monaten steht fest, dass Velonest.com mit zahlreichen Inseraten Fahrradfreunden, Fahrradkäufern und Fahrradverkäufern die optimale Plattform bietet. Für das neue Jahr bedeutet das: Velonest soll für Nutzer noch besser werden.



In Anlehnung an die Gründungsmentalität bekannter IT-Riesen aus dem Silicon Valley berücksichtigt auch Velonest die neuen Anforderungen an die IT 4.0. Mehr Sicherheit und einfache Bedienbarkeit auf allen Endgeräten sind selbstverständlich. Kontinuierlich führen neue Funktionen zu einer verbesserten Dienstleistung. Diese bleibt für die Endkunden weiterhin kostenlos.



Fahrradmarktplatz für alle

Das Velonest-Team arbeitet stetig daran, das Portal noch attraktiver und nutzerfreundlicher zu gestalten. Auch 2017 stehen Verbesserungen einzelner Funktionen an, die sowohl die Qualität der Inhalte als auch die Usability steigern.



Velonest bietet einen Marktplatz für Fahrradhändler und Privatpersonen. Die Nutzung des Portals ist kostenfrei und steht allen offen, die auf der Suche nach einem neuen Fahrrad sind oder ihr altes verkaufen wollen. Neben Fahrrädern lassen sich auf dem Marktplatz auch Fahrradteile und Fahrradzubehör finden und verkaufen. Die Suchfunktionen und die abgefragten Angaben beim Erstellen eines Inserates sind speziell auf die Merkmale von Fahrrädern abgestimmt. So finden Käufer und Verkäufer leichter genau das, was sie suchen. Ein 5-stufiges Verifizierungssystem, welches Nutzern kostenfrei zur Verfügung steht, die Nachrichtenfunktion, ein hoch-modernes Forum und ein Profil ermöglichen es zudem, vor dem Kauf einen Eindruck vom Verkäufer zu bekommen. Für Händler bieten diese Profile Platz, um sich vorzustellen.



Mehr als nur ein Marktplatz

Velonest ist mehr als nur eine weitere Verkaufsplattform. Auf dem Portal finden Interessierte zahlreiche Informationen rund um das Thema Fahrrad. Regelmäßig erscheinende Blogartikel greifen aktuelle Themen auf und informieren Fahrradfahrer über die neuesten Trends oder geben Tipps. Das Forum und seine Community ist eine Anlaufstelle für diejenigen, die Fragen zum Fahrradkauf oder zu Reparaturen haben. Neben dem Informationsaustausch gibt das Forum die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Tipps auszutauschen. Für 2017 wünscht sich Velonest noch mehr begeisterte Mitglieder und Nutzer, die ihre Erfahrungen und Ratschläge mit anderen teilen.