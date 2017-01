Desert AirMasterÃ® - die neueste Desso Teppichfliese vereint organisches Design mit verbesserter Raumluftqualität

(fair-NEWS) Mit der Einführung des Desert AirMaster® erweitert Desso, eine führende Marke für hochwertige und innovative Teppichböden, seine einzigartige Teppichfliesenkollektion DESSO AirMaster®. Desert AirMaster® vereint das subtil geschichtete organische Design der Desert-Kollektion mit allen Vorteilen, die AirMaster® mit EcoBase™-Rückenbeschichtung für Gesundheit und Wohlbefinden bietet. Die neue Teppichfliese zeichnet sich durch eine organische, freifließende Optik aus und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Raumluftqualität.



Von der Natur inspiriert, verleiht das unregelmäßige Muster des Desert AirMaster® dem Boden ein marmorgleiches Aussehen. Dank des zufälligen Musters auf der oberen Schicht und einer Auswahl von zwei farbigen Hintergründen ist jede Teppichfliese unterschiedlich, was endlose Designmöglichkeiten eröffnet. Desert AirMaster® bietet eine breite Palette an neutralen Farben, darunter drei Grautöne sowie ein Beige-, Braun- und Blauton, mit denen sich eine sanfte und entspannte Umgebung schaffen lässt.



Wenn man bedenkt, dass wir ca. 90 % unserer Zeit in Innenräumen verbringen, ist es äußerst wichtig, dass die Luft darin so sauber wie möglich ist. Tests haben bewiesen, dass der DESSO AirMaster® 8-mal effektiver bei der Aufnahme und Bindung von Feinstaub als glatter Bodenbelag (PM10) und 4-mal effektiver als herkömmliche Teppichböden (PM10) ist.



"Eine schlechte Innenraumluftqualität ist nicht nur eine Gefahr für Gesundheit und Wohlbefinden, sondern kann sich auch negativ auf die Produktivität und Anwesenheitsquote am Arbeitsplatz auswirken. Tatsächlich gehört die Luftqualität in Innenräumen nach Aussagen der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde (EPA) zu den fünf größten umweltbedingten Gesundheitsrisiken unserer Zeit", erklärt Roland Jonkhoff, Managing Director von Desso und Vice President, Carpet (EMEA) von Tarkett. "Eine verbesserte Raumluftqualität kann einen positiven und messbaren Einfluss auf krankheitsbedingte Fehlzeiten haben und die Produktivität steigern."



Neueste Ergebnisse des unabhängigen, deutschen Prüfinstituts GUI, das auf die Analyse der Luftqualität in Innen- und Außenräumen spezialisiert ist, beweisen, dass DESSO AirMaster® mit EcoBase™ Rückenbeschichtung noch mehr Vorteile für die Gesundheit bietet. Für diese besondere Produktkombination wurde ein zusätzlicher Test durchgeführt, um die Produktleistung anhand drei strenger Testkriterien zu bewerten:

- Eignung für Allergiker aufgrund der Inhaltsstoffe

- Hohe Feinstaubbindekapazität

- Niedrige VOC-Emissionseigenschaften (Volatile Organic Compound - flüchtige organische Verbindung)



Der neue Desert AirMaster® erfüllt - wie alle anderen DESSO AirMaster® mit EcoBase™ Rückenbeschichtung auch - alle genannten Kriterien und ist somit das weltweit erste und einzige Produkt, das mit dem GUI Gold Plus-Label zertifiziert wurde.



Im Einklang mit dem stetigen Engagement von Desso für Nachhaltigkeit und dem Cradle-to-Cradle® Strategieplan für 2020 ist die gesamte DESSO AirMaster® Kollektion ab sofort nur noch mit EcoBase™ Rückenbeschichtung erhältlich. Die gemäß den Cradle-to-Cradle® Prinzipien entwickelte Rückenbeschichtung enthält im Upcycle-Verfahren aufbereitetes Calciumcarbonat (Kalk) niederländischer Trinkwasserunternehmen und kann so im Desso-eigenen Herstellungsprozess zu 100 % recycelt werden. Darüber hinaus enthält sie ECONYL® Garn, ein zu 100 % recyceltes Nylon, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie Fischernetzen und Garnabfällen aus der Wiederaufbereitungsanlage Refinity® von Desso stammt. Die gesamte DESSO AirMaster® Kollektion ist mit einer Cradle-to-Cradle® Silberzertifizierung ausgezeichnet.



Ludwig Cammaert, Design & Technical Development Director von Desso, über die neue Teppichfliese: "Wir haben bei der Entwicklung des Desert AirMaster® besonderes Augenmerk auf den sich wandelnden Arbeitsplatz gelegt. Das zunehmende Bewusstsein, dass gesunde Arbeitsplätze das Wohlbefinden der Mitarbeiter steigern können, hat zu einer veränderten Gestaltung von Büros geführt. Mit der AirMaster® Produktreihe vereinen Architekten und Designer Funktionalität und kreatives Design - wofür als neuestes Beispiel der Desert AirMaster® steht."



Desert AirMaster® ist eine Erweiterung der DESSO AirMaster® Produktreihe, zu der auch AirMaster® Sphere, AirMaster® Elements und AirMaster® Blend gehören. Desert AirMaster® ist mit DESSO SoundMaster (Lite)® erhältlich - einer speziellen Rückenbeschichtung, die die Raumakustik verbessert.



Die zusätzlichen Vorteile von EcoBase® und SoundMaster® sorgen sowohl für eine sauberere Luft als auch für eine bessere Schalldämmung. Daher kann Desert AirMaster® dazu beitragen, das Wohlbefinden und die Konzentration der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu verbessern.