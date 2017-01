Das Jahr des Hahns mit Last-Minute-Deals von ONYX einläuten

(fair-NEWS)

Bangkok/Frankfurt am Main, 12. Januar 2017: Das Chinesische Neujahr steht vor der Tür: Nach dem ältesten überlieferten Kalender wird am 28. Januar das Jahr des Hahns begangen. Auch bekannt als Frühlingsfest ist das Chinesische Neujahr die wichtigste traditionelle Feierlichkeit im asiatischen Raum. Dies nimmt die ONYX Hospitality Group zum Anlass, seine Gäste mit speziellen Last-Minute-Deals für einen Aufenthalt im luxuriösen Oriental Residence Bangkok oder einem der 31 Amari- und OZO-Hotels zu überraschen – mit bis zu 20 Prozent Rabatt.Mit knallenden Feuerwerkskörpern, bunten Prozessionen und ausgelassenen Straßenfesten wird das Chinesische Neujahrsfest vom 28. Januar bis zum 15. Februar gebührend gefeiert. Bangkoks Chinatown verwandelt sich dann in ein knallbuntes Viertel: Als riesige Drachen und Löwen verkleidete Menschen tanzen durch die Straßen und an jeder Ecke werden kulinarische Leckereien angeboten. Auch in Phuket feiert die chinesische Gemeinschaft das neue Jahr mit ausgelassenen Paraden und glitzernde Raketen erleuchten den Nachthimmel.Hongkong macht ebenfalls keine halben Sachen, wenn es um die wichtigste Feierlichkeit des Jahres geht, die hier sehr authentisch zelebriert wird. Die Menschen schenken sich rote Umschläge mit kleinen Geldgeschenken und Wünsche werden auf roten Spruchbändern verewigt, eine prächtige Nachtparade stellt den Höhepunkt dar.Aktuell profitieren Urlauber von einem erstklassigen Angebot: Gäste, die bis 31. Januar 2017 mit dem Promotion-Code CNY2017 reservieren, können bis zu 20 Prozent sparen. Ob am weißen, palmenbestückten Sandstrand in Phuket oder auf den Malediven entspannen, einen Einkaufsbummel in der lebendigen Metropole Bangkok unternehmen, bei einem Trip nach Hongkong die atemberaubende Skyline der Stadt bestaunen oder ein Abenteuer in den grünen Hügeln von Kandy in Sri Lanka erleben – dem lang ersehnten Traumurlaub steht nichts mehr im Weg.



Bildinformation: Das Jahr des Hahns mit Last-Minute-Deals von ONYX einläuten