"Inspiration 2017": Tanken Sie Energie für Ihre Erfolge im neuen Jahr!

Haben Sie sich schon mal gefragt, was Schotten unter ihrem Kilt tragen? Die Antwort bekommen Sie am 4. Februar 2017 im Augsburger Dorint Hotel: Dann findet zum zweiten Mal "Inspiration", das Kick-off-Event der <a href="https://germanspeakers.org/start.html">German Speakers Association</a> (GSA) statt. An nur einem Tag sorgen neun renommierte Experten mit ihren Vorträgen und Workshops für ein breites Spektrum an Ideen, Anregungen und Inspirationen, das Ihrer Ausrichtung, Ihrer Performance sowie Ihrem Business wertvolle Impulse verleihen kann, um erfolgreich und überzeugend ins neue Jahr zu starten.Die Veranstaltung, die GSA-Präsident Martin Laschkolnig, ein erfolgreicher Unternehmer, Speaker und Trainer aus Linz, vergangenes Jahr aus der Taufe hob, hat auf Anhieb so viel Resonanz gefunden, dass sie zu einem festen Event des GSA-Kalenders werden könnte. Offenbar ist das Interesse an inhaltlichem Input und kollegialem Austausch zu Jahresbeginn besonders gefragt. "Wir alle brauchen mal einen Schubs in die richtige Richtung, um uns und unser Business weiterzuentwickeln", so Martin Laschkolnig. "Daher sollten wir immer wieder die Gelegenheit nutzen, uns mit Kollegen auszutauschen und neue Eindrücke auf uns wirken zu lassen. Inspiration ist der Schlüssel zum Erfolg!"In Vorträgen, Workshops-Sessions und anderen kurzweiligen Formaten präsentieren hochkarätige Referenten ihre Erfolgsrezepte und regen dazu an, über den Tellerrand zu blicken. Mit dabei sind unter anderem Marcus Lauk, Susanne Nickel sowie Tanja Köhler, die u.a. die eingangs gestellte Frage aufgreift.Thomas Lünendonk enthüllt, was Speaker von Kaisern, Philosophen und Psychologen sinnvoll lernen können. Bei allem Philosophieren kommt jedoch die Technik auch nicht zu kurz: Patrick Nini, Präsentationsexperte und ehemaliger Softwareentwickler, gibt wertvolle Anregungen, wie die eigene App zum Multiplikator statt zum App Store-Staubfänger wird.Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: <a href="https://germanspeakers.org/Inspiration.html"> https://germanspeakers.org/Inspiration.html</a>



Bildinformation: "Inspiration 2017": Tanken Sie Energie für Ihre Erfolge im neuen Jahr!