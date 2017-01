Auf der Vivaness 2017 die luxuriös-pflegenden Kosmetikprodukte von yverum entdecken und sich natürlich verwöhnen lassen

(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017Die hochwertigen Naturkosmetikprodukte von yverum pflegen mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen und überzeugen durch die Kraft der Natur. Besucher der Vivaness Messe vom 15. - 18. Februar 2017 in Nürnberg können sich am yverum Stand (Halle 7A, Stand 165) vom nachfüllbaren yverum lip collagen und den erfrischenden yverum Anti-Aging Sets überzeugen.Ohne synthetische Konservierungs- und Farbstoffe, Silikone, Mineralöle, Parabene und PEGs ist der yverum lip collagen ein „Dream-come-true“ für alle Naturkosmetik-Fans. Das Besondere an dieser Lippenpflege ist der natürliche und körpereigene Wirkstoff SEPILIFT®, der Feuchtigkeit spendet. Yverum verwendet zur Herstellung des lip collagen ausschließlich Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs und ist somit auch für Veganer die ideale Lippenpflege. Durch pflegendes Vitamin E, reichhaltiges Jojobaöl, sowie Shea- und Kakaobutter, trägt der nachfüllbare yverum lip collagen zu einem geschmeidigen Erscheinungsbild der Lippen bei. Und nicht nur der Inhalt dieser Lippenpflege ist besonders; das Limited Edition Design des yverum lip collagen in einem zarten rosa ist ein echter Hingucker in der Kosmetiktasche!Zum Kennen- und Liebenlernen von yverum eignen sich die beiden luxuriösen Anti-Aging Sets:Das Gesichtspflege-Set enthält praktische 15 ml Versionen des pflegenden yverum HYALURON anti-aging serum und der reichhaltigen yverum HYALURON creme 24 h. Das Augen- und Lippenpflege-Set, bestehend aus dem yverum HYALURON eye and lip serum (15 ml), das mit 3-fach-Hyaluronsäure effektiv Feuchtigkeit bindet und so die Haut auch in der Tiefe mit Feuchtigkeit versorgt, und dem yverum lip care cover (wiederbefüllbar in silber), pflegt sanft die Augen- und Mundpartie. Beide Probier-Sets sind jeweils zum Preis von 69 € bei zahlreichen Kosmetik-Einzelhändlern in ganz Deutschland erhältlich. Jetzt herausfinden, welcher Store in der Nähe ist: www.yverum.de/de/stores/ Weitere Informationen unter www.yverum.de