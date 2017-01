Gigantische Magic Diva Show von Annemarie Eilfeld

(fair-NEWS)

Berlin, 13. Januar 2017Zum 4. Mal präsentierte die bekannte Schlagersängerin Annemarie Eilfeld im Berliner Mercure Moa Hotel ihre Magic Diva Show. In dieser Show zeigt Annemarie ihr musikalisches Können abseits vom Schlager. Sie sang Welthits von Diven der Musikgeschichte.Als Stargast hatte sich Annemarie Eilfeld den bekannten Tenor Ricardo Marinello eingeladen. Die Radiomoderatoren Anika Reichel und Michael Niekammer von Radio B2 führten durch das Programm. Ricardo war der erste Sieger der RTL-Show „Das Supertalent“ von 2007, wo Dieter Bohlen Jury-Chef ist. Mit Ricardo Marinello sang Annemarie Hits aus dem Musical „Das Phantom der Oper“. Aber auch solistisch performte sie Melodien aus diesem erfolgreichen Musical. Ihre Interpretation des Welthits „Memories“, aus dem Musical „Cats“, war super. Ein weiterer Block war den neuen Diven der Popmusik gewidmet. Hier sang sie Hits von Britney Spears, Lady Gaga und Christina Aguilera. Auch Hits von männlichen Diven wie Michael Jackson und Elvis Presley wurden von Annemarie gesanglich gewürdigt. Sie intonierte diese Künstler echt hervorragend. Der Show-Name Magic Diva war total passend, denn alle Lieder stammen von großartigen magischen Diven. Annemarie Eilfeld kreierte diese Show selbst und würdigte damit ursprünglich ihre Lieblingssängerin Celine Dion. Deshalb präsentierte sie auch einige Hits des Weltstars in einen eigenen Block. Ein Highlight war auch das Duett mit Ricardo Marinello, wo sie „Time to say goodbye”, das im Original von Andrea Boccelli und Sarah Brightman stammt, sangen.Es war eine grandiose Show, die das Publikum total begeisterte. Mit ihren Interpretationen der großen Klassiker und den wechselnden Outfits, zeigte Annemarie Eilfeld, dass sie sicher auch einmal eine Magic Diva sein wird. Vielleicht eine Diva des Schlagers. Ihre Wandlungsfähigkeit in der Musik und die exzellente Stimme überzeugten alle Anwesende und auch den Berichterstatter.Mehr Bilder finden Sie auf: http://sperbysmusikplantage.over-blog.com/2017/01/gigantische-magic-diva-show-von-annemarie-eilfeld.html Bericht: H. P. Sperber von Sperbys MusikplantageFotografin: Karin Ellen Pflug – herzlichen Dank für die Zurverfügungstellung



Bildinformation: Gigantische Magic Diva Show von Annemarie Eilfeld