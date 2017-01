Karawane Reisen auf der CMT Stuttgart

(fair-NEWS)

Zwischen dem 14. und 22. Januar findet auf dem Messegelände Stuttgart die diesjährige CMT statt, auf welcher der Spezial-Reiseveranstalter Karawane Reisen in Halle 4, B 20, mit einem eigenen Stand vertreten ist. Den Eintritt kann man sich sogar schenken lassen: Wer bis zum 28. Februar einen Urlaub bei Karawane bucht, bekommt die Kosten seines Messe-Tickets als Bonus erstattet.Persönliche Beratung von echten Reise-ExpertenDas auf Erlebnis- und Individualreisen spezialisierte Unternehmen bietet Besuchern seines Standes die Möglichkeit, mit seinen Haus-eigenen Experten zu sprechen und sich bei der Planung der nächsten Reise beraten zu lassen. Camping-Interessierte können einen Apollo Adventure Camper besichtigen, Genießer hingegen Bacchus Weine aus Südafrika kosten. Als Ansprechpartnerin ist auch Conny Schütz, die Marketing-Managerin von Fiji Tourism in Deutschland, vor Ort. Sie berät Reisende, die einen Trip auf die Fiji-Inseln planen, welche derzeit als gefragtes Reise-Ziel gelten und auch das Repertoire des von Karawane kürzlich veröffentlichten Katalogs „Neuseeland & Südsee“ aufstocken. Diesen und weitere aktuelle Kataloge, die mit zahlreichen individuellen Angeboten in über 80 Urlaubsländer für die Saison 2017/18 aufwarten, bietet der Veranstalter natürlich auch zur Mitnahme an. Dabei kann jeder Trip dank Bausteinprogrammen und persönlicher Beratung individuell gestaltet werden. Eine Buchung lohnt sich also nicht nur, um dem Eintrittspreis zur Messe zu entgehen.Europas größte Publikums-Messe für Touristik und FreizeitDie CMT („Caravan, Motor und Touristik“) bietet mit über 2000 Ausstellern ein breit gefächertes Angebot für Ideen aller Reise-Arten, vom klassischen Badestrand-Urlaub über Selbstfahrer-Erkundungstouren in fremden Ländern bis hin zu organisierten Gruppenreisen. Dazu erwartet Besucher ein touristisches Unterhaltungsprogramm. Jährlich lockt die seit 1968 stattfindende Messe mehrere 100 000 Menschen nach Stuttgart.Über Karawane ReisenDer als „TOP-Reiseveranstalter“ zertifizierte Spezialist für erstklassige Erlebnis- und Individualreisen in mehr als 80 Ländern sorgt für unvergessliche Urlaubs-Momente. Das 36-köpfige Team entwirft erlebnisreiche Touren, die auf individuelle Wünsche abgestimmt sind, und bietet persönliche Beratung.Fotos: BFS / Karawane Reisen / Messe Stuttgart / CMT



