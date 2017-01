Was sind die Faschingskostüm-Trends 2017?

Pressemitteilung von Metamorph GmbH

(fair-NEWS) Berlin, 16. Januar 2017: maskworld.com präsentiert die angesagtesten Faschingskostüme 2017 und Trends für die diesjährige Karnevalssaison. Damit ist jeder feierlustige Jeck verkleidungstechnisch auf dem neuesten Stand! Die Bandbreite reicht von auffällig leuchtenden Glitzer-Kostümen über “Helden der Kindheit” à la Pippi Langstrumpf bis hin zu zauberhaften Outfits aus der Welt der mystischen Fantasy- und Fabelwesen.



Glitzern, funkeln, leuchten – Faschingskostüme mit Wow-Effekt: Ganz nach dem Motto “das Auge feiert mit” stehen zu Karneval 2017 Kostüme und Accessoires mit LED-Effekten, Glitzer und Strasssteinen hoch im Kurs. Während bunt blinkende Leuchtdioden ihren Träger zum Highlight auf jeder Faschingsparty machen, sorgt ein Pailletten-Jackett für die nötige Portion Style und zeitlosen Glanz. Je nach Vorliebe kann auch im 20er, 70er und 80er Jahre Look gefeiert werden! Mit einem funkelnden Outfit von Kopf bis Fuß steht einem glänzenden Auftritt zu Karneval nichts mehr im Wege.



Helden der Kindheit: Wer hat früher nicht gern den Zwiegesprächen zwischen Ernie und Bert aus der “Sesamstraße” gelauscht oder gebannt den lustigen Verfolgungsjagden von “Tom & Jerry” zugeschaut? Wer selbst einmal in die Rolle seiner früheren Idole schlüpfen möchte, kann zu Fasching mit den passenden Kostümen eine nostalgische Reise in die Kindheit antreten – zum Beispiel mit einem Pippi Langstrumpf Kostüm. Das weltweit erste original lizenzierte Kostüm aus den beliebten Filmen gibt es jetzt bei maskworld.com. Die bärenstarke Heldin und andere prominente Kinderlieblinge wie “Die Muppets”, “Die Schlümpfe” & Co. stehen im Trend des diesjährigen Karnevals – ein generationsübergreifender Kostümspaß für Groß und Klein!



Mystische Fantasy- und Fabelwesen: Nicht von dieser Welt – außer zu Karneval 2017. Mit wunderschönen Fantasy-Kostümen kann sich jetzt jeder als sagenumwobener Charakter verkleiden und so die Alltagssorgen wie im Traum vergessen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt – erlaubt ist alles, was das Herz eines jeden Fantasyfans begehrt. Besonders beliebt sind Meerjungfrauen, zauberhafte Feen und Elfen sowie farbenfrohe Einhörner, die längst auch als Internet-Phänomen die Massen begeistern. Karneval wird fantastisch!



Alle Faschingskostüme auf einen Blick finden Sie bei maskworld.com. Berlin, 16. Januar 2017: maskworld.com präsentiert die angesagtesten Faschingskostüme 2017 und Trends für die diesjährige Karnevalssaison. Damit ist jeder feierlustige Jeck verkleidungstechnisch auf dem neuesten Stand! Die Bandbreite reicht von auffällig leuchtenden Glitzer-Kostümen über “Helden der Kindheit” à la Pippi Langstrumpf bis hin zu zauberhaften Outfits aus der Welt der mystischen Fantasy- und Fabelwesen.Glitzern, funkeln, leuchten – Faschingskostüme mit Wow-Effekt: Ganz nach dem Motto “das Auge feiert mit” stehen zu Karneval 2017 Kostüme und Accessoires mit LED-Effekten, Glitzer und Strasssteinen hoch im Kurs. Während bunt blinkende Leuchtdioden ihren Träger zum Highlight auf jeder Faschingsparty machen, sorgt ein Pailletten-Jackett für die nötige Portion Style und zeitlosen Glanz. Je nach Vorliebe kann auch im 20er, 70er und 80er Jahre Look gefeiert werden! Mit einem funkelnden Outfit von Kopf bis Fuß steht einem glänzenden Auftritt zu Karneval nichts mehr im Wege.Helden der Kindheit: Wer hat früher nicht gern den Zwiegesprächen zwischen Ernie und Bert aus der “Sesamstraße” gelauscht oder gebannt den lustigen Verfolgungsjagden von “Tom & Jerry” zugeschaut? Wer selbst einmal in die Rolle seiner früheren Idole schlüpfen möchte, kann zu Fasching mit den passenden Kostümen eine nostalgische Reise in die Kindheit antreten – zum Beispiel mit einem Pippi Langstrumpf Kostüm. Das weltweit erste original lizenzierte Kostüm aus den beliebten Filmen gibt es jetzt bei maskworld.com. Die bärenstarke Heldin und andere prominente Kinderlieblinge wie “Die Muppets”, “Die Schlümpfe” & Co. stehen im Trend des diesjährigen Karnevals – ein generationsübergreifender Kostümspaß für Groß und Klein!Mystische Fantasy- und Fabelwesen: Nicht von dieser Welt – außer zu Karneval 2017. Mit wunderschönen Fantasy-Kostümen kann sich jetzt jeder als sagenumwobener Charakter verkleiden und so die Alltagssorgen wie im Traum vergessen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt – erlaubt ist alles, was das Herz eines jeden Fantasyfans begehrt. Besonders beliebt sind Meerjungfrauen, zauberhafte Feen und Elfen sowie farbenfrohe Einhörner, die längst auch als Internet-Phänomen die Massen begeistern. Karneval wird fantastisch!Alle Faschingskostüme auf einen Blick finden Sie bei maskworld.com.

Bildinformation: Karneval Kostüm Trends 2017 präsentiert von maskworld.com / maskworld.com

Über maskworld.com



Im Jahr 1999 in Berlin gegründet, hat sich maskworld.com zum deutschlandweit führenden Online-Anbieter für hochwertige und trendige Verkleidung entwickelt und beliefert Kunden in aller Welt – darunter professionelle Anwender aus der Theater- und Filmbranche und jedermann, der eine Verkleidung zu Halloween, Karneval, für die Mottoparty oder das Live-Rollenspiel sucht. Inzwischen beschäftigt das mittelständische Unternehmen 120 festangestellte Mitarbeiter, die in Spitzenzeiten von bis zu 400 Saisonkräften unterstützt werden.



Eigene Produktion

Ein Teil der Produkte wird selbst entwickelt und in Deutschland handgefertigt. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf Make-up-Spezialeffekte wie Latexapplikationen, Fun-Zähne, Kontaktlinsen und Schminke sowie hochwertige Lederprodukte für das Live-Rollenspiel. Die Produktion der Lederwaren und Latexapplikationen erfolgt direkt vor Ort in Berlin-Schöneweide.



Online-Handel & Ladengeschäft

Neben dem eigenen Online-Shop beliefert maskworld.com nationale und internationale Groß- und Fachhändler und betreibt seit Jahren ein Ladengeschäft in der belebten Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Der Store nah am Hackeschen Markt sorgt als feste Verkleidungsinstitution schon seit Jahren für Begeisterung bei vielen Berlinern und internationalen Besuchern. Auf fünf Floors mit über 4.000 Kostümen, Masken und Accessoires können Besucher eine großzügige Produktpräsentation und viel Inspiration für Kostümierungen entdecken.



Adresse: maskworld.com store, Oranienburger Straße 86a, 10178 Berlin-Mitte

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12:00 bis 20:00 Uhr, Sonderöffnungszeiten zu Halloween und Karneval



Eigenes Online-Magazin halloween.de

Seit 2008 wird von maskworld.com das Horror- und Gruselmagazin halloween.de mit viel Liebe fürs Detail herausgegeben. Mittlerweile steigt die Faszination für Halloween in Deutschland von Jahr zu Jahr. Immer mehr Kinder und Erwachsene feiern ausgelassen in Kostümierungen und bei halloween.de gibt es passend dazu alles rund um das Thema Halloween: Hintergrundinformationen zum kulturellen Ursprung, Schmink- und Verkleidungstipps, Deko- und Rezeptideen.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Was sind die Faschingskostüm-Trends 2017?»

Wilhelminenhofstr. 83-8512459 BerlinDeutschlandTelefon: 03040044632Anett van BuerAnett van BuerPR & PresseMetamorph GmbHi.d. Rathenauhallen Geb. 5Wilhelminenhofstr. 83-8512459 BerlinE-Mail: presse@maskworld.comTel.: +49 (0) 30/ 400 446-32Fax.: +49 (0) 30/ 400 446-39Web: www.maskworld.com Permanenter Link zur Pressemitteilung