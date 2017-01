Trans Amerika Reisen: USA Komplettreise in nur 2 Schritten

(fair-NEWS)

Zur USA Wohnmobil-Komplettreise in nur 2 Schritten: Dies ist ab sofort auf der Website des USA-Reiseveranstalters Trans Amerika Reisen online möglich. Das individuelle Reisepaket, das aus Flügen, Hotel und dem gewünschten Wohnmobil besteht, bietet Preise und Verfügbarkeiten in Echtzeit. "Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden sich ein komplettes Reisepaket aus einer Hand erstellen können, das ihnen größtmögliche Flexibilität bietet", so Andrea Budde, Geschäftsführerin von Trans Canada Touristik/ Trans Amerika Reisen.Nach der Eingabe der wichtigsten Reisedaten (wie bspw. Flugdaten, Ziel in den USA, Personenzahl) werden die Reisepakete mit entsprechend allen Fahrzeugen der Wohnmobilpartner errechnet. In den USA arbeitet Trans Amerika Reisen mit Road Bear, Britz, El Monte, Best Time RV, Apollo, Star RV, Cruise America und Jucy zusammen. Im Reisepaket sind für das Wohnmobil alle notwendigen Versicherungen (Haftpflicht-, Fahrzeugversicherung), die entsprechenden Ausrüstungspakete (Küchenausstattung, Bettwäsche etc.) sowie die gewünschte Kilometerleistung inklusive. Die vor Wohnmobilübernahme notwendige Hotel-Übernachtung in den USA ist ebenfalls im Komplettangebot enthalten. Wahlweise können je nach Vermieter noch ein Navigationsgerät, WLAN-Hotspot, Pässe für Campingplätze, frühe Übernahme, späte Rückgabe sowie eine Versicherung zum Ausschluss des Selbstbehaltes abgeschlossen werden."Unsere USA Wohnmobil-Komplettreisen sind bei unseren Kunden sehr beliebt, da sich sehr bequem und schnell ein klassisches Reisepaket zusammenstellen lässt", so Andrea Budde. "Auch hier haben wir ein individuelles Bausteinsystem geschaffen, dass auf dem Nordamerika-Veranstaltermarkt einzigartig ist."Weitere Informationen gibt es hier:



Bildinformation: Trans Amerika Reisen - Ihr Spezialist für Reisen in die USA