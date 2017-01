Debattenbuch „Einfach markant! Wie Unternehmen durch Klarheit und Begehrlichkeit erfolgreich sind“

(fair-NEWS)

Weshalb haben manche Unternehmen scheinbar mühelos so großen Erfolg, und die anderen strampeln sich ab und bleiben dennoch irgendwo im Mittelfeld? In „Einfach markant!“ sagen der Betriebswirtschaftler Prof. Sven Henkel und der Politologe Jon Christoph Berndt, weshalb die konsequent gelebte Markenorientierung längst nicht mehr nur etwas für die Großen ist. Und bringen auf den Punkt, wie jedes Unternehmen sichtbar wird – und dadurch den Erfolg hat, den alle wollen.Mutmacher, Visionäre und Erlaubnisgeber für andere sein: Nur Unternehmen, die das täglich unter Beweis stellen, sind wirklich profiliert. Die Spezialisten Henkel und Berndt wissen, wie konsequente Markenorientierung zu diesem Ziel führt: „Wir haben markante Unternehmen vor Ort erlebt und erspürt: Was macht sie so erfolgreich? Was wir gelernt haben, ist ebenso erstaunlich wie lehrreich – und dabei unterhaltsam.“Die Markenstrategen nehmen unter die Lupe, was z.B. der Sicherheitsspezialist Abus, der Hausgeräte-Hersteller V-Zug und der Weltmarktführer bei Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie Bühler anders machen als andere; außerdem Urlaubsdestinationen wie den Marktführer in Deutschland Mecklenburg-Vorpommern. Sie dokumentieren, analysieren und bewerten ihre Erkenntnisse schonungslos: „Einfach markant! Wie Unternehmen durch Klarheit und Begehrlichkeit erfolgreich sind“ lüftet die Erfolgs-geheimnisse, im kritischen Dialog wie in Bildern.Die ausgewiesenen Experten stellen gelungene Strategien im Detail vor und erläutern die Ursachen kläglich gescheiterter Versuche. Professor Sven Henkel bringt auf den Punkt, was Forschung und Lehre über die Geheimnisse wirklich starker Marken wissen, und Jon Christoph Berndt sagt, wie man diese Kraft für das eigene Unternehmen nutzbar macht. „Auch bei Marke kommt es immer darauf an, was man draus macht. Mit unserem neuen Buch wollen wir alle Unternehmer zu echten Marken-Machern machen“, so Prof. Henkel.Provokant, amüsant und ergebnisorientiert: Eine so informative wie kurzweilige Lektüre für Macher, mit lebhaften Beispielen und kommentierten Bildern aus dem Markentagebuch von Henkel und Berndt.



Bildinformation: Debattenbuch „Einfach markant! Wie Unternehmen durch Klarheit und Begehrlichkeit erfolgreich sind“