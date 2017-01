Nacht der Partyoscars in Willingen

(fair-NEWS)

<a href="www.facebook.com/BallermannAwardInfo">Am Sonntag, den 05. März 2017 wird zum 11. Mal der BALLERMANN AWARD an Künstler, Produzenten und Macher der deutschen Event- und Partyszene verliehen.Auch 2017 findet die Verleihung des "PARTY-OSCARS", wie der Ballermann Award mittlerweile auch liebevoll bezeichnet wird, erneut im Willinger Brauhaus, Willingen (Upland), statt. Die jährliche Verleihung des Ballermann Award gilt als der Treff der deutschen Partyszene und MUSS für alle Mallorca-Künstler, Stars und Sternchen (https://de.wikipedia.org/wiki/Ballermann-Award).Moderiert wird die "NACHT DER PARTYOSCARS" heuer von Mia Julia und Frank Neuenfels - Mehr Infos unter: https://www.facebook.com/BallermannAwardInfoAuch die <a href="www.ballermann-ranch.com">BALLERMANN RANCH</a> aus Blockwinkel in Niedersachsen mit dem Begründer von Deutschlands bekanntester Event- und Partymarke "Ballermann", Andre Engelhardt, wird mit 4 Männern in die sauerländische Partyhochburg nach Willingen reisen, um bei der 11. Verleihung der BALLERMANN AWARDS in der "Nacht der Partyoscars" imit dabei zu sein.</a>BALLERMANN RANCH BlockwinkelAnnette EngelhardtBlockwinkel 87 . D- 27251 Scholen (OT Blockwinkel)Telefon: +49 (0) 4245 3179970Email: info@ballermann-ranch.deWEB: www.ballermann-ranch.deFACEBOOK: www.facebook.com/ballermannranch"Ballermann®" ist eine geschützte Marke!



Bildinformation: André Engelhardt begründete 1994 die bekannteste deutsche Partymarke “Ballermann”