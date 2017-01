Lernen Sie die Reifen Ihres Fahrzeugs kennen.

(fair-NEWS)

Erster Schritt: Daten sammeln.Heute gibt es viele Systeme um Unbekannte, Unbekanntes oder auch Bekanntes näher kennen zu lernen. Wir kennen Apps, "Speed Dating", Wikipedia, Suchfunktionen im Internet, Social Media und manche "parshippen" um geeignete Lebenspartner zu finden. Diese Systeme helfen uns, so viele Daten zu sammeln, wie wir denken, für eine Entscheidung zu brauchen. Entscheidungen ohne Datensammlung gibt es nicht, Entscheidungen auf der Grundlage sehr kleiner Datensammlungen bleiben ein Ratespiel und gründen auf Vermutungen. In Bereichen, wo Entscheidungen mein Weiterleben fördern - wie zum Beispiel beim Auto-, Motorrad-, Caravanfahren, möchte ich diese Entscheidungen auf Grund einer zumindest ausreichenden Datenmenge treffen.Zweiter Schritt: Daten bewertenDeshalb lasse ich zum Beispiel den Reifendruck und die Reifentemperatur während der Fahrt durch Sensoren messen und die Messdaten auf einem Monitor anzeigen. Mit diesen Daten kann ich über Weiterfahrt oder Stopp entscheiden und muß nicht warten, bis ein überhitzter Reifen platzt und mich in den Straßengraben zwingt.Dritter Schritt: EntscheidenEs ist klug, Reifendaten über TireMoni Sensoren messen zu lassen. Wir nutzen ja auch Wetterdaten um unsere Kleidung für einen Ausflug auszuwählen, reagieren auf Wetteränderungen, indem wir zum Beispiel eine Jacke aus- oder anziehen. Für Kraftfahrer stellt die Veränderung der Druck- und Temperaturverhältnisse in den Reifen eine Veränderung der Umwelt dar, auf die sie reagieren müssen um zu überleben. Das Wissen um den Reifenfülldruck ist genauso wichtig, wie Daten der Tankfüllung. Wer bleibt schon gerne im Schneetreiben am Straßenrand liegen?Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit TireMoni Reifendrucksensoren nach. Tpms, rdks erhalten Sie hier: <a href="https://shop.TireMoni.com"> https://shop.TireMoni.com </a>



Bildinformation: André Engelhardt begründete 1994 die bekannteste deutsche Partymarke “Ballermann”