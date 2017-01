Neues Corporate Design der HÜNGSBERG AG

(fair-NEWS)

Die Hüngsberg AG blickt auf mehr als 35 erfolgreiche Jahre als Familienunternehmen zurück. Mit der Produkt-Dachmarke DAXware, die für DAta-EXchange-ware oder Datenaustausch-Ware steht, ist Hüngsberg seit Beginn ein starker Anbieter von CAD-Datenaustausch- und EDI-Lösungen. Auch das Corporate Design des Unternehmens beruht auf einer langen Tradition, durch die Nutzung des Familiennamens der Eigentümer. Dabei hatten sich im Laufe der Zeit die Anforderungen an das Erscheinungsbild des Unternehmens verändert, denn dieses musste auch international funktionieren. Somit wurde aus dem ursprünglichen Familiennamen die englische Schreibform HUENGSBERG.Mit dem neuen Corporate Design geht das Traditionsunternehmen jedoch wieder zurück zu seinen Wurzeln und dem deutschen Namen der Gründer- und Eigentümerfamilie Hüngsberg.Und zur Frage des „Warum das neue CI?“, antwortet seine Tochter, Frau Tania Hüngsberg-Cengil, die bereits viele Jahre im Unternehmen tätig ist und dieses seit 2010 als Vorstand leitet:„Mit Erarbeitung des neuen Markenkerns und der fortwährenden Leitung des Unternehmens in Familienhand, wollten wir wieder den Spirit des Unternehmens in den Vordergrund stellen: WIR sind Hüngsberg – ein etabliertes, erfahrenes und faires Familienunternehmen, das gute, beständige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringt. Der deutsche Familienname ist quasi unser Versprechen für deutsche Markenqualität“.Der Slogan im Logo ist jedoch englisch geblieben, um die internationale Ansprache zu wahren. Aus „connecting automotive business“ wird „connects your business“. Früher hat die Hüngsberg AG nahezu ausschließlich die Automobilindustrie mit ihren Lösungen bedient. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seinen Fokus auch auf andere Branchen, wie Handel, Maschinenbau, etc. ausgerichtet und will dies nun auch über den neuen Slogan kommunizieren. Hüngsberg verbindet Unternehmen aller Branchen mit Lösungen für EDI- und den CAD-Datenaustausch – „Hüngsberg verbindet Ihr Unternehmen“.Im Rahmen des neuen Corporate Designs und des Broschüren- bzw. PowerPoint-Konzeptes wurde außerdem die Homepage überarbeitet und in ein neues modernes Design gebracht, das den Markenkern des Unternehmens Hüngsberg wiederspiegelt. Pünktlich zum Jahresbeginn 2017 ist der neue Markenauftritt in der internationalen Anwendung und die neue Homepage www.huengsberg.com freut sich auf regen Besuch.



Bildinformation: HÜNGSBERG AG