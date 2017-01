Weiterbildung zu Installation und Planung von Photovoltaikanlagen in Berlin

(fair-NEWS)

Die Photovoltaik hatte in der letzten Zeit einen sehr großen Zuwachs in der Branche. Bis vor ein paar Jahren gab es die höchsten jährlichen installierten Leistungen im Bereich der Photovoltaik hier bei uns in Deutschland. Dadurch gibt es eine große Anzahl von Interessenten für Solarmodule und PV-Anlagen.Die Photovoltaikanlagen müssen lange den Umweltbedingungen standhalten und ihre Leistung sollte möglichst konstant sein. Die Anforderungen an Solarmodule und PV-Anlagen sind in den letzten Jahren deshalb sehr gestiegen.Das Seminar Planung und Installation von Photovoltaikanlagen, welches am findet am 23.-24. März in Berlin stattfindet, hat das Ziel, den Anwesenden ein tiefes Grundlagenwissen in der Branche zu vermitteln. Die Weiterbildung richtet sich an Fach- und Führungskräfte der Energiewirtschaft, Ingenieure, technische Mitarbeiter von Planungsbüros, technisch versierte Architekten und Bautechniker, Elektroinstallateure.Dipl.-Ing. Ralf Haselhuhn von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie wird den Teilnehmern in dem zweitägigen Seminar folgende spezifische Themen näher bringen: Bau und Montage von Photovoltaikanlagen, Wechselrichtertechnik, Planung und Auslegung der PV-Anlagen, Netzanschluss, Betriebsführung, Wartung und Fehlersuche dieser sowie alle interessanten Details zum PV-Generator.InformationNähere Informationen zu der Weiterbildung finden Interessierte hinter den Links und beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder: