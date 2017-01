Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten im HDT- Berlin 2017

(fair-NEWS)

Nach dem Seminar „Ausbildung zum Beauftragten für Qualitätsmanagement “am 15.-17. März 2017 können die Interessenten Ihr erworbenes Wissen Kunden und Partnern positiv darstellen. Sie werden auch in der Lage sein, entsprechend der Forderung der ISO 9001, durch Beherrschung aller fachlichen Aspekte bei der Umsetzung des QMS intern motivierend auf alle Beteiligten in Ihrem Unternehmen einzuwirken. In diesem Seminar erlernen die Teilnehmer, wie sie rechnerisch nachvollziehbare Einsparungen durch die Einführung eines QMS nachweisen.Die neue DIN EN ISO 9000 wird ausführlich von unserem Referenten Ralf Lembke erläutert und mit vielen Praxisbeispielen untermauert. Dann sind die Teilnehmer in der Lage solch ein System in Ihrem Unternehmen zu verbessern oder bei Bedarf neu einzuführen. Unterstützt werden diese Inhalte in diesem Seminar durch Beispiele, Übungen und Gruppenarbeiten. Das Seminar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Bereich des Qualitätsmanagements.Der Dozent Herr Ralf Lembke wird den Anwesenden in diesem Seminar folgende Themen näher bringen: Grundlagen, Umfang und Begriffe eines QM-Systems, Überblick gängiger Qualitäts-Normen, die DIN ISO 9000 Familie, die Abbildung der Organisation in der Praxis, Befugnis kontra Verantwortung, Führungs-, Kern- und Stütz-Prozesse, Umsetzung der Norm in die Praxis, Aufbau und Einführung eines QMS nach ISO 9001:2015, Vor- und Nachteile eines QMS und weitere relevante Themen. Eine weitere Veranstaltung zum Thema Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten findet am 07.-09.11.2017 statt.InformationNähere Informationen zur Weiterbildung „Ausbildung zum QMB/ EMB “ und zu weiteren interessanten Themen bekommen Sie beim Haus der Technik e.V. unter Tel. 030/39493411 (Frau Dipl.-Ing.-Päd. Heike Cramer-Jekosch), Fax 030/39493437 oder direkt unter: www.hdt-berlin