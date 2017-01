(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017Mit dem Biotta Bio Energy Drink mischt der Schweizer Bio-Pionier Biotta die Welt der Energy-Drinks auf. Der neue Bio-Fruchtsaft ist die natürliche Alternative zu Taurin und Co. Mate und Guarana sorgen mit ihrem rein natürlichen Koffein für den fruchtig-frischen Energie-Kick, ganz ohne künstliche Zusatzstoffe. Die handliche Dose macht den Biotta Bio Energy Drink zum einfachen Energielieferanten für unterwegs, im Büro oder beim Sport.Aus insgesamt 290g Bio-Früchten gewinnt Biotta seinen ersten Energy Drink, der in einer handlichen 250ml-Verpackung erhältlich ist und setzt bei der Herstellung allein auf Zutaten aus der Natur. Der Drink enthält wertvolle Bio-Fruchtsäfte aus Trauben, Guarana und der Acai-Beere und kommt dabei ganz ohne künstliche Zusätze aus. Auf zusätzlichen Zucker, künstliche Konservierungsstoffe oder Mineralstoffe wird bei Biotta grundsätzlich verzichtet. So erhält der Biotta Bio Energy Drink seinen fruchtigen und natürlich-erfrischenden Geschmack.Die Verpackung des Biotta Bio Energy Drinks besticht nicht nur durch das ausgefallene Design. Die Verpackungsmaterialien des Energy Drinks werden zu 60% aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. So trägt Biotta zu einem nachhaltigen und schonenden Umgang mit der Natur bei.Die Schweizer Bio-Manufaktur Biotta ist schon seit 60 Jahren einer der führenden Spezialisten, wenn es um die Herstellung naturbelassener Bio-Säfte geht. Unter höchsten Qualitätsanforderungen und in enger Zusammenarbeit mit Bio-Bauern aus der Region entstehen in der Nähe des Bodensees natürliche Gemüse- und Fruchtsäfte.Mit dem neuen Bio-Fruchtgetränk aus naturbelassenen Inhaltsstoffen revolutioniert Biotta den Markt für Energy Drinks und setzt allein auf die Energie der Natur.Der Biotta Bio Energy Drink ist für 2,79 € im Bio- und Reformfachhandel, sowie Online erhältlich. Weitere Informationen unter www.biotta.ch



Bildinformation: NEU: Biotta Bio Energy Drink – der Energie-Kick aus der Natur