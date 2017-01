(fair-NEWS)

Rothenburg ob der Tauber. „Von der Muse geküsst … und mehr“ Das ist nicht nur Titel des zweiten Podiums junger Musiker im Wildbad Rothenburg, sondern meint u.a. auch bekannte Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozert, Antonin Dvořák, Johannes Brahms, Dmitri Schostakowitsch oder Moritz Moszkovski. Die Ausführenden firmieren als „Trio Allegria“: Anqi Shen (Violine), Moritz König (Violine) und Sieun Park (Klavier).Die drei Instrumentalisten aus Nürnberg bzw. Fürth setzen die Konzertreihe „Podium junger Musiker“ im Wildbad Rothenburg am Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr fort. Diese findet nunmehr bereits zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Nürnberg statt. Sie bietet den Konzertbesuchern zu Jahresbeginn an drei Sonntagnachmittagen im Rokokosaal besonderen Musikgenuss.Die rund einstündigen Konzertprogramme moderieren die jungen Interpreten selbst. Ihr Musikstudium haben sie i. d. R. bereits abgeschlossen und vervollständigen es nun noch bei namhaften Musikern und Musikpädagogen der Musikhochschule Nürnberg. Teilweise arbeiten sie bereits regelmäßig in Kammermusikensembles, als Orchestermusiker oder solistisch, wie beispielsweise der 1997 in Fürth geborene Moritz König, der am 5. Februar im Trio „Allegria“ auftritt.Er erhielt seinen ersten Geigenunterricht an der Musikschule Fürth. 2013 begann er als Jungstudent in Nürnberg zu studieren und setzte seine Ausbildung als Bachelorstudent im Fach Violine bei Prof. Ulf Klausenitzer fort. Moritz König ist Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie in Frankfurt und Akademist an der Staatsphilharmonie Nürnberg. Vor wenigen Monaten erst wurde er 1. Preisträger beim Lions Musikpreis des Distriktes Bayern Nord, Finalist auf Bundeseben und mit dem Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis geehrt.In der Musikwelt bereits erfahren ist ebenso Sieun Park, Sie wurde 1977 in Südkorea geboren, studierte Klavier (Bachelorabschluss an der In-Je Universätit in Gimbhae) und von 2013 bis 2015 an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth. Die Diplom-Musiklehrerin lebt seit 2015 in Nürnberg und führt ihre pianistische Ausbildung hier fort. Sieun Parkt ist Preisträgerin mehrerer südkoreanischer Klavierwettbewerbe . Im vergangenen Jahr gewann sie den Wettbewerb um den Steinway-Förderpreis in Nürnberg.Ursprünglich in China zu Hause ist die Geigerin Anqi Shen. Sie erhielt ihren ersten Unterricht mit vier Jahren und schloss ihr Musikstudium 2013 im Fach Violine ab. Anschließend studierte sie an der Hochschule für Musik Freiburg. Zurzeit ist sie Studentin im 3. Semester (Master, Violine) bei Hildegard Wind in Nürnberg.



Bildinformation: (v.l.) Studieren an der Musikhochschule Nürnberg und konzertieren als „Trio Allegria“ am Sonntag, 5. Februar, im Wildbad Rothenburg: Anqi Shen (Geige), Moritz König (Geige) und Sieun Park (Klavier). Foto: MK