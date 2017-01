Erfolg auf Italienisch: Der „Amaro del Capo“ von Caffo ist Marktführer in seiner Heimat und feiert auch in Deutschland starke Absatzzahlen

(fair-NEWS)

Hamburg, Januar 2017Das Jahr 2016 war für die familiengeführte Destillerie Caffo das erfolgreichste seit ihrer Gründung vor über 100 Jahren. Mit dem Vecchio Amaro del Capo, einem komplexen und authentisch-italienischen Kräuterbitter, feierte Caffo bahnbrechende Erfolge und verzeichnete über 35% Wachstum.In seiner Heimat Italien ist der Vecchio Amaro del Capo unumstrittener Marktführer im Bereich der Kräuterbitter-Liköre. 2016 konnte der authentisch hergestellte Kalabrische Klassiker einen Marktanteil von 20% in seinem Segment aufweisen – eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Insgesamt wurden im Jahr 2016 ganze 5 Millionen Flaschen des Vecchio Amaro del Capo verkauft, so viele wie noch nie zuvor.Auch in Deutschland zeigt sich, dass die Qualität des Vecchio Amaro del Capo für sich spricht. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande insgesamt über 36.000 Flaschen verkauft – über 15.000 Exemplare mehr als noch in 2015. Das kalabrische Traditionsprodukt, das eine Kombination aus familiären Werten der Destillerie Caffo und hochwertigen Zutaten verkörpert, ist mittlerweile der viertstärkste Kräuterbitter in seinem Segment.Dieser Erfolg hat seinen Grund. Insgesamt 29 sorgfältig ausgewählte Heilkräuter verleihen dem Vecchio Amaro del Capo einen tiefen und abwechslungsreichen Geschmack. Insbesondere das Aroma unter der Sonne Kalabriens gereifter Süß- und Bitterorangen, Süßholz, Mandarinen, Kamille und Wacholder machen diesen Likör zu einer absoluten Besonderheit. Seinen vollen Geschmack entfaltet der Vecchio Amaro del Capo, wenn er traditionell tiefgekühlt serviert wird. Wer sich voll und ganz in den Süden Italiens versetzt fühlen möchte, findet im Caffo-Sortiment auch die typischen Amaro del Capo Gläser, in die der Vecchio Amaro del Capo klassischerweise ausgeschenkt wird.Bereits seit über 100 Jahren steht in dem Familenunternehmen Caffo die italienische Tradition und kalabrische Genusskultur an erster Stelle. Noch heute legt Caffo großen Wert auf hochwertige Rohstoffe, die traditionell und sorgfältig verarbeitet werden. Mittlerweile sind die Caffo-Liköre und -Spirituosen über die Landesgrenzen Italiens hinaus für ihren unverwechselbaren Geschmack bekannt und erhielten bereits mehrfach internationale Auszeichnungen.Mit dem Vecchio Amaro del Capo feiert Caffo bahnbrechende Erfolge auf dem italienischen und auch deutschen Spirituosenmarkt – Fortsetzung folgt!Weitere Informationen unter www.caffo.com



Bildinformation: Erfolg auf Italienisch: Der „Amaro del Capo“ von Caffo ist Marktführer in seiner Heimat und feiert auch in Deutschland starke Absatzzahlen