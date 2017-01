Tropfen war gestern: Neue klinische Studie belegt langanhaltende Wirksamkeit von Augensprays

(fair-NEWS)

Augensprays mit Liposomen sind die Innovation im Bereich der Tränenersatzprodukte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Augentropfen ist die einfache Handhabung ein enormer Vorteil: Der Patient sprüht die Sprays einfach auf das geschlossene Auge, hält es für einige Sekunden geschlossen, damit sich die enthaltenen Liposome an der Lidkante sammeln. Mit dem nächsten Wimpernschlag verteilt sich die liposomale Lösung auf der Augenoberfläche und trägt dort zum Aufbau und Unterstützung des Tränenfilms und der Lipidschicht des Auges bei. Augenspezialisten und Verbrauchern stellt sich häufig die Frage nach der Wirksamkeit dieser Methode bei der Therapie des Trockenen Auges. Eine neue Studie stellt Augensprays mit Liposomen auf den Prüfstand und liefert Gewissheit.Das Trockene Auge - zunehmendes Krankheitsbild der digitalen GesellschaftJeder fünfte in Deutschland leidet an dieser Krankheit. Dabei sind sich Betroffene ihrer Krankheit häufig nicht bewusst. Die Zahl der Erkrankten stieg in den letzten Jahren aufgrund zunehmender Smartphone-, Tablet- und Bildschirmnutzung signifikant an. Ein Trockenes Auge (Keratoconjunctivitis sicca) entsteht, wenn die Drüsen am Auge zu wenig Tränenflüssigkeit produzieren oder die Tränenflüssigkeit zu schnell verdunstet. Schuld daran ist eine veränderte Zusammensetzung der Lipidschicht. Ist nicht genügend Tränenflüssigkeit vorhanden, reibt das Augenlid bei jedem Wimpernschlag über Horn und Bindehaut, was ein „trockenes“ Gefühl am Auge verursacht.Studienaufbau - verschiedene Augensprays im TestIm Rahmen einer klinischen Studie wurde u.a. die Wirksamkeit des Augensprays ocuvers spray hyaluron an 168 Patienten im Alter von 18 bis 90 Jahre untersucht. Hierbei sollte unter anderem überprüft werden, ob der Einsatz von Hyaluronsäure in einem liposomalen Augenspray einen zusätzlichen benetzenden Effekt bringen und den Tränenfilm stabilisieren kann.Studienergebnisse - Augenspray mit Liposomen und Hyaluron zur Linderung des Trockenen AugesDie Auswertungen ergaben, dass die Tränenfilmstabilität nicht nur direkt nach der Anwendung (zehn Minuten später) sondern auch langanhaltend (30 Minuten später) bei normaler, moderater und schwerer Ausprägung des Trockenen Auges signifikant zunahm. Das liposomale Augensprays ocuvers spray hyaluron verbessert somit die Befeuchtung der Augenoberfläche bei allen OSDI-Schweregraden des Trockenen Auges. Diese Augensprays können damit als wirksame Alternative zu Augentropfen eingesetzt werden.Mehr zum Thema Trocken Augen und Liposomensprays erfahren Sie hier: