20 Jahre Wanderurlaub für Individualurlauber - und jünger denn je ...

20 Jahre alt wird der individuelle Wanderurlaub von Wikinger Reisen 2017. Und ist jünger denn je: Die Linie startet mit eigener Navigations-App und neuen Zielen ins Jubiläumsjahr. Von der Jurassic-Coast zur Isole Eolie, von Teneriffas Hochebenen bis in die Brenta-Dolomiten.Individuelle Wanderlinie konsequent weiterentwickeltSeit 1997 hat der Marktführer für Wanderurlaub die individuelle Linie konsequent weiterentwickelt. Aus anfangs 27 Programmen sind 162 geworden. Heute wandern Individualurlauber auf vielen Routen mit GPS-Tracks und der neuen Wikinger-App. Die Tracks sind offline auf dem Smartphone abrufbar. Dazu gibt es wie gehabt detaillierte Wegbeschreibungen und Karten mit markierten Routen.Individuelle Wanderreise: maximale Freiheit professionell geplant"Das individuelle Wanderreisekonzept kombiniert maximale Freiheit mit professioneller Planung. Es ist flexibel und sicher", unterstreicht Produktmanagerin Sylvia Böcker. Individualurlauber können sich ganz auf den Naturgenuss konzentrieren - ohne organisatorischen Aufwand. Sie wandern mit Tagesrucksack im eigenen Tempo, schlafen in vorgebuchten Hotels, bekommen Gepäcktransporte und Transfers. Fast immer ist eine tägliche Anreise machbar. Bei aller Unabhängigkeit genießen Aktivreisende die Vorteile einer Rundumorganisation - inklusive Ansprechpartner vor Ort.Beliebteste Ziele: Land"s End, Lechweg und TeneriffaIndividuelle Lieblingsziele sind aktuell die Granitküste von Land"s End, der Lechweg und Teneriffa mit dem Vier-Sterne-Hotel Luz del Mar im Nordwesten. Hoch im Kurs stehen auch die Programme "Dörfer und Nebelwald auf La Gomera" und "Madeiras Küsten und Levadas". Beides echte Dauerbrenner: "Sie waren mit ähnlichem Routing schon im allerersten Katalog 1997", so Böcker.Neu und spektakulär: entlang der Jurassic CoastAls Newcomer kommt 2017 die spektakuläre Jurassic Coast "Zwischen Fossilien und Klippen". Die Region mit dem South West Coast Path, Steilküsten und Traumbuchten war die erste zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärte Naturlandschaft Englands.Mediterran und noch Geheimtipps: Isole EolieWer es mediterraner mag, entdeckt unter dem Motto "Isole Eolie" fünf Liparische Inseln. Die vulkanischen Eilande, ebenfalls UNESCO-Weltnaturerbe, sind noch Geheimtipps. Mit weißen Dörfern, schwarzen Stränden, imposanten Kratern, italienischer Stimmung und köstlicher Küche. Das Aktivpensum lässt sich individuell gestalten: Unter dem Motto "flexibel wandern" gibt es Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.Sportlich: Teneriffa und Brenta-DolomitenAuf Teneriffa wandern Individualurlauber "Von der Hochebene ans Meer": durchs Teno-Gebirge, den Nationalpark Las Caoadas, im Orotavatal und Anagagebirge. Ausgangspunkte sind Vier-Sterne-Hotels in Santiago del Teide im Inland und im Küstenort Punta del Hidalgo. Die Touren der 2-Stiefel-Kategorie mit rund 4-stündigen reinen Gehzeiten und bis zu 600 Höhenmetern sind etwas anspruchsvoller. Wer es noch sportlicher möchte, bekommt neue Alpen-Programme. U. a. in den Brenta-Dolomiten zu "Felstürmen und Molvenosee" mit Höhendifferenzen bis zu 1.200 Metern.Text 3.107 Z. inkl. LeerzeichenReisepreise und Termine, z. B.Individuelle Wanderreise von Ort zu Ort<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/gb/7833.php">Jurassic Coast: zwischen Fossilien & Klippen</a> - 8 Tage ab 758 EuroTermine: vom 31.03. bis 08.10.17 tägliche Anreise möglich.Individuelle Standortwanderreisen<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/italien/7526.php">Isole Eolie: Vulkaninseln vor Siziliens Küste</a> - 8 Tage ab 620 EuroTermine: vom 01.04. bis 30.06.17 und vom 02.09. bis 22.10.17 tägliche Anreise möglich<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/spanien/7226.php">Teneriffa: von der Hochebene ans Meer</a> - 8 Tage ab 545 EuroTermine: tägliche Anreise ganzjährig möglich<a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/italien/7456.php">Brenta-Dolomiten: Felstürme & Molvenosee</a> - 8 Tage ab 536 EuroTermine: vom 09.06. bis 17.09.17 tägliche Anreise möglich



Bildinformation: Individuelle Wanderer auf Lipari