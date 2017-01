„Pimp your Street Food“ mit würzigen Ideen von Unilever Food Solutions

(fair-NEWS)

Saté-Spieße, pikante Salate, Tacos oder Burger, Street-Food-Gerichte variieren weltweit. Nur eines dürfen sie nirgends sein: fade. Da bei Street Food aber meist kein Platz für das ganze Gewürzregal ist, bietet Unilever Food Solutions mit den Bouillon-Würzmischungen von Knorr eine vielseitig einsetzbare Alternative. Unter dem Motto „Pimp your Street Food“ zeigen die Culinary Fachberater von Unilever Food Solutions mit inspirierenden Rezeptideen für den Gastronomie-Alltag, wie sich die trendigen Gerichte mit der Gemüse Kraftbouillon oder der Klaren Fleischsuppe verfeinern lassen.Heilbronn, Januar 2017. Street Food erstreckt sich über alle Kontinente und ist im ständigen Wandel. Heute gibt es so gut wie kein Gericht, das sich nicht in eine hochwertige Imbiss-Kreation verwandeln lässt. Die Bouillons von Knorr unterstützen diese Vielseitigkeit. „Mit den trockenen, konzentrierten oder sofort löslichen Bouillons von Knorr lässt sich viel mehr zubereiten als nur eine Brühe oder Suppe“, erklärt René-Noel Schiemer, Culinary Fachberater bei Unilever Food Solutions Deutschland. „Getreu dem Motto eignet sich die Würze der klassischen Gemüse Kraftbouillon und der Klaren Fleischsuppe vor allem zum Verfeinern von beliebten Klassikern und neuen Kreationen der Straßenküche.“Mit Hilfe der rein pflanzlichen Gemüse Kraftbouillon lassen sich vegane Street-Food-Gerichte wie Quinoa-Salat mit Ofengemüse oder Linsen-Falafel in einer Pita-Tasche aufpeppen. „Auch die gekörnte Klare Fleischsuppe ist vielseitig anwendbar und eignet sich, um einen Schweinebraten zu verfeinern, der immer gerne in der Street-Food-Küche angeboten wird, zum Beispiel in dünnen Scheiben auf einem exotischen Cuba Sandwich“, empfiehlt Schiemer. Damit bietet Unilever Food Solutions für jeden Geschmack und Lebensstil eine passende Variante.Erhältlich ist die Gemüse Kraftbouillon in drei und die Klare Fleischsuppe gibt es in vier Größen. Weitere Informationen zu den Bouillons von Knorr und dem Thema Street Food finden Sie unter www.ufs.com