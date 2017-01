Tel-Domains: Alle Inhalte werden ab dem 13. Febuar gelöscht

Pressemitteilung von Secura GmbH

(fair-NEWS) Die Registrierungsstelle der <a href="www.domainregistry.de/tel-domains.html">Tel-Domains</a> hat von ICANN die Genehmigung dafür erhalten, daß die Inhaber der Domains jeden beliebigen Inhalt auf .tel veröffentlichen dürfen.



Das gibt den Nutzern der Tel-Domains mehr Freiheit.



Diese neue Freiheit hat eine Schattenseite: Am 13. Februar 2017 werden die bisherige Inhalte der Tel-Seiten von der Registrierungsstelle gelöscht.



Wir empfehlen einen neuen Inhalt z.B. in Form einer digitalen Visitenkarte mit allen Basis-Informationen schaffen

und dann hochzuladen.

Sie benötigen im Gegensatz zu dem bisherigen Angebot allerdings Webspace.



Die bisherigen Inhalte herunterladen und wieder zu verwenden, ist technisch nicht möglich.



Falls Ihnen das alles zu kompliziert ist: Für 75 EUR im Jahr wird Secura GmbH eine saubere Lösung für Sie schaffen, einschließlich Design und Webhosting.



Hans-Peter Oswald



www.domainregistry.de/tel-domains.html Die Registrierungsstelle der <a href="www.domainregistry.de/tel-domains.html">Tel-Domains</a> hat von ICANN die Genehmigung dafür erhalten, daß die Inhaber der Domains jeden beliebigen Inhalt auf .tel veröffentlichen dürfen.Das gibt den Nutzern der Tel-Domains mehr Freiheit.Diese neue Freiheit hat eine Schattenseite: Am 13. Februar 2017 werden die bisherige Inhalte der Tel-Seiten von der Registrierungsstelle gelöscht.Wir empfehlen einen neuen Inhalt z.B. in Form einer digitalen Visitenkarte mit allen Basis-Informationen schaffenund dann hochzuladen.Sie benötigen im Gegensatz zu dem bisherigen Angebot allerdings Webspace.Die bisherigen Inhalte herunterladen und wieder zu verwenden, ist technisch nicht möglich.Falls Ihnen das alles zu kompliziert ist: Für 75 EUR im Jahr wird Secura GmbH eine saubere Lösung für Sie schaffen, einschließlich Design und Webhosting.Hans-Peter Oswald

Bildinformation: Tel-Domains sind optimal, um auf dem Handy Basis-Informationen abzulesen. (Bildquelle: PublicDomainsPictures)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award "als Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: Secura@domainregistry.de

www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

www.domainregistry.de

www.com-domains.com

«Tel-Domains: Alle Inhalte werden ab dem 13. Febuar gelöscht»

Frohnhofweg 1850858 KölnDeutschlandTelefon: +49 221 2571213Hans-Peter OswaldSecura GmbHFrohnhofweg 1850858 Kölnsecura@domainregistry.de+49 221 2571213Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung