P&P Gruppe plant für das Jahr 2017 deutliche Ausweitung des Transaktionsvolumens

(fair-NEWS) Die P&P Gruppe plant für das Geschäftsjahr 2017 eine deutliche Ausweitung des Transaktionsvolumens. Vorgesehen sind Ankäufe im Gegenwert von insgesamt rund 210 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug das Ankaufsvolumen rund 150 Millionen Euro. Attraktiv sind insbesondere die Assetklassen Büro, Wohnen, Handel, Projektentwicklungen sowie light industry.

"Unsere Strategie des vergangenen Jahres, die Veräußerung des Bauträgers im Eigennutzerbereich der Metropolregion Nürnberg sowie die deutliche Stärkung des Investmentbereichs und der Projektentwicklung, ist bereits aufgegangen. Diese geschäftliche Strategie werden wir im laufenden Jahr konsequent weiterverfolgen", kündigt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe, an.

In den kommenden Jahren werden der Investmentsektor und der Bauträgerbereich der P&P Gruppe ein Investitionsvolumen von rund 610 Millionen Euro haben. Im Jahr 2016 hat der Bauträger im Kapitalanlagebereich die geplanten Ziele um rund 30 Prozent übertroffen.

Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

