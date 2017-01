InsurTech myPension bezieht Büroräume im "Pollux"

(fair-NEWS)

Das im Juli 2016 gegründete InsurTech myPension hat eine neue Adresse. Kürzlich bezogen Gründer Rogier Minderhout und seine Mannschaft ihren Unternehmensstandort im Frankfurter Bürotower "Pollux". "Nach unserem erfolgreichen Markteintritt brauchen wir zusätzlichen Raum für Wachstum. Die Altersvorsorge mit myPension wird sehr positiv aufgenommen. Insbesondere freuen wir uns über die viele Neukunden aus der Altersgruppe 24 bis 36 Jahre.", sagt Minderhout.Die beiden Bürohochhäuser "Pollux" und "Castor" stehen am Frankfurter Messegelände direkt gegenüber dem Messeturm. Errichtet wurden die Zwillingstürme im Jahr 1997 nach den Entwürfen des New Yorker Architektenbüros Kohn Pedersen Fox Associates. Der 130 Meter hohe Büroturm "Pollux" verfügt über 33 Etagen sowie rund 43.000 Quadratmeter Mietfläche. Mieter sind in der Hauptsache bekannte Adressen aus der Finanzbranche. Die Büroräume von myPension befinden sich im 2. Obergeschoss des "Pollux"" im dortigen Tech Quartier.



Bildinformation: Rogier Minderhout, Gründer und Geschäftsführer www.mypension.de (Bildquelle: www.mypension.de )