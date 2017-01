Neuer österreichischer Partner SlopeLift sieht Searchmetrics als tragende Säule seiner Arbeit an

(fair-NEWS)

Berlin, 17. Januar 2017 – Searchmetrics heißt SlopeLift als neuen 5-Sterne-Ruby-Partner in seinem Partnerprogramm willkommen. Durch die Partnerschaft des führenden Enterprise Plattform-Anbieters für Search und Content Optimization und einer der führenden Performance Marketing Agenturen in Österreich sollen die im Partnerprogramm festgelegten Ziele gemeinsam umgesetzt werden:- Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch bestmögliche Qualifizierung und Zertifizierung unter exklusiven Konditionen in der Searchmetrics Academy- Austausch mit Experten über Best-Practice-Methoden im Partnernetzwerk- Ausbau existierender Kundenbeziehungen und Neukundengewinnung über gemeinsame Marketing-AktivitätenSlopeLift führt Offices in Wien, Bratislava, Berlin, London und Zürich und betreut nationale, und internationale Kunden verschiedenster Branchen in der DACH-Region und CEE. Neben den Kernbereichen SEA und SEO, hat sich die Performance Marketing Agentur auf YouTube Werbung, Product Listing Ads und RTB spezialisiert. Dabei bietet SlopeLift seinen Kunden von detaillierten Analysen über strategische Konzeption bis hin zur zielgerechten Umsetzung und Optimierung das komplette Spektrum. Transparenz spielt dabei eine enorm große Rolle und vertrauenswürdige Daten und eine Software auf die man sich verlassen kann, sind für SlopeLift unerlässlich. Daher hat die Agentur sich für die Searchmetrics Suite entschieden, die zu einer unverzichtbaren Software zur Erfolgsmessung geworden ist.Um zu einem 5-Sterne-Ruby-Partner zu werden, absolvierten vier Mitarbeiter von SlopeLift ein umfassendes Zertifizierungsprogramm. Searchmetrics vergibt hier je nach Experten-Level den Yellow, Green oder Black Belt. Diese Gürtel und das dazu gehörende Zertifikat als „Searchmetrics Certified Professional“ zeichnen besondere Leistungen und Kenntnisse im Bereich SEO, sowie im Umgang mit der Searchmetrics Suite aus. Darüber hinaus ist der erfolgreiche Abschluss einer Sales-Zertifizierung für zwei der Mitarbeiter Voraussetzung, bei welcher Searchmetrics-Experten vermitteln, wie erfolgreiche Pitching-Strategien gestaltet und mehr Kunden gewonnen werden können.„Die Partnerschaft mit Searchmetrics ist eine tragende Säule für unsere SEO Abteilung. Unsere Philosophie ist es immer, für den Kunden messbare Ergebnisse zu liefern. Searchmetrics bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Ergebnisse messbar und sichtbar zu machen. Damit sehen unsere Kunden den Erfolg unserer Arbeit,“ sagt Konstantin Kasapis, Geschäftsführer, SlopeLift.Insbesondere freut sich der neue Partner über die produktive Zusammenarbeit, bei der schnell und zuverlässig auf Fragen und Bedürfnisse eingegangen wird. Des Weiteren sieht die Agentur die permanenten Weiterentwicklungen der Software, die die tägliche Analysearbeit weiter erleichtern, als sehr positiv an. Auch die stets aktuellen Informationen via Blogbeiträgen und Studien werden von SlopeLift sehr geschätzt.Für Pitches verwendet SlopeLift die Research Cloud der Searchmetrics Suite für die Evaluierung der Websites potentieller Kunden und des jeweiligen Wettbewerbsumfelds. Kundenprojekte werden dann umfassend im Projektbereich der Suite betreut, um noch tiefere Einblicke rund um den Internetauftritt zu erhalten. Auch im Bereich Content Marketing bietet die Searchmetrics Suite für SlopeLift viele Vorteile. Die Agentur erstellt und optimiert viel Content für ihre Kunden und ist daher ein intensiver Nutzer der Funktionen zur Content Performance und Content Optimization.Jetzt freut sich Agenturchef Kasapis auf den Einsatz einer komplett neuen Software von Searchmetrics. “Die Searchmetrics Content Experience ist definitiv eine der beeindruckensten Entwicklungen zur effizienten Optimierung digitaler Inhalte, die ich kenne. Wir haben bereits einen Test-Zugang und sind begeistert wie schnell, einfach und zielgenau relevanter Content mit dieser neuen Software erstellt werden kann. Sie deckt den gesamten Prozess ab – von der Ideenfindung über Recherche, Erstellung und Erfolgsmessung bis hin zur iterativen Optimierung bestehender Inhalte – und wird in Zukunft mit Sicherheit ein fixer Bestandteil unserer Content-Entwicklung werden,” so Kasapis.„Wir freuen uns sehr, dass wir SlopeLift mit der Searchmetrics Suite helfen können, neue Kunden zu gewinnen und bessere Ergebnisse bei ihren Optimierungsprojekten zu erzielen, so Dagny Koch, VP Partner Development, Searchmetrics. „Unser Ziel ist es, im Rahmen der Partnerschaft die Zusammenarbeit weiter auszubauen und so gemeinsam zu wachsen.“Weitere Informationen zum Searchmetrics Partnerprogramm: www.searchmetrics.com/de/partner/partnerprogramm/



Bildinformation: Searchmetrics GmbH