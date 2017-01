Buchempfehlung für Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler im Bereich Diätetik und Ernährungsberatung

(fair-NEWS)

Fehlernährung führt zu enormen Kosten. Das Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik schätzt die jährlichen Kosten auf mindestens 80 Milliarden Euro. Die Zunahme der ernährungs(mitbedingten) Erkrankungen führt zur Notwendigkeit der diätetischen Versorgung, Betreuung, Beratung sowie Schulung. Nicht nur Menschen mit beispielsweise Diabetes mellitus, Hypertonie, Hyperurikämie und Gicht, Nahrungsmittelallergien, Aminosäurestoffwechselstörungen, chronischen Nieren- und Lebererkrankungen oder Übergewicht und Adipositas (Fettsucht) benötigen eine diätetische Therapie und eine entsprechende Aufklärung. In diesem Bereich sind insbesondere staatlich anerkannte Diätassistenten, Ernährungswissenschaftler und Ernährungsmediziner aber auch Fachapotheker für Ernährungsberatung und Gesundheitsberufe mit anderen Qualifikationen tätig. Das Praxisbuch Diätetik und Ernährungsberatung geben Ernährungswissenschaftlerin Eva Lückerath und der staatlich anerkannte Diätassistent, Diabetesberater der Deutschen Diabetes Gesellschaft und ernährungsmedizinische Wissenschaftler Sven-David Müller, MSc., bereits in der fünften aktualisierten Auflage im Haug Verlag (Thieme Verlagsgruppe, Stuttgart) heraus.Praxisbuch für ErnährungsfachkräfteDie erste Auflage erschien 2001. Das Fachbuch ist das ideale Praxisbuch für alle Ernährungsfachkräfte (staatlich anerkannte Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler beziehungsweise Hauswirtschafts- und Ernährungswissenschaftler), Studenten der Ernährungswissenschaften und Auszubildende an Diätlehranstalten, Mediziner und Apotheker. Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis des 360 seitigen Fachbuches Diätetik und Ernährungsberatung - Das Praxisbuch von Eva Lückerath und Sven-David Müller:1 Ernährungslehre und Diätetik von Eva Lückerath2 Diät- und Ernährungsberatung von Sven-David Müller3 Ernährungspsychologie von Almut Müller4 Rhetorik und Seminargestaltung für Ernährungsfachkräfte von Mareike Carlitscheck5 Rechtliche Aspekte im Bereich, Lebensmittel und Diätberatung von Sven-David Müller6 Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Ernährungsfachkräfte von Sven-David Müller und Thomas Reiche7 Ernährung des Sportlers von Thomas Reiche, Bettina Geier und Sven-David Müller8 Tagespläne von Christiane Weißenberger und Sven-David Müller9 Nahrungsmittelallergien von Eva Lückerath10 Künstliche Ernährung von Sven-David Müller, Kristina Cordes und Bettina GeierIdeal für die Diät- und ErnährungsberatungDie Inhalte des Fachbuches konzentrieren sich insbesondere auf praktisch relevante Informationen für die Diätplanung sowie die Diät- und Ernährungsberatung. In den vergangenen 15 Jahren hat sich das Praxisbuch Diätetik und Ernährungsberatung zu einem Standardwerk in diesem Bereich entwickelt. Es ist heute schon in praktisch jedem Büro für Diät- und Ernährungsberatung sowie ernährungsmedizinisch-diätetischen Praxen und anderen Schwerpunkteinrichtungen in diesem Bereich zu finden. Hervorzuheben ist die Praxisrelevanz der Angaben und deren wissenschaftliche Untermauerung. Praktisch sind die 39 Abbildungen und die übersichtliche Gestaltung des empfehlenswerten Fachbuchs. Ein Literaturverzeichnis und verschiedene Tabellen mit sehr nützlichen Normalwerte-Angaben schließen das Werk ab. Das Fachbuch "Diätetik und Ernährungsberatung - Das Praxisbuch" kann in jeder Buchhandlung, bei Amazon oder unter https://www.thieme.de/shop/Ernaehrungsberufe/Lueckerath-Mueller-Diaetetik-und-Ernaehrungsberatung-9783830476900/p/000000000186870105 zum Preis von 59,99 Euro erworben werden.Weitere Fachbücher für Diätassistenten und ErnährungswissenschaftlerSven-David Müller ist auch Herausgeber des Fachbuches Berufs- und Beratungspraxis für Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler, das in neuer Auflage im Mainz Verlag, Aachen, erscheint. Das 414 seitige Fachbuch kann zum Preis von 45,00 Euro auch direkt beim Verlag unter www.verlag-mainz.de/fachb%C3%BCcher/medizin/berufs-und-beratungspraxis-f%C3%BCr-di%C3%A4tassistenten-und-ern%C3%A4hrungswissenschaftler.html bestellt werden. Neue Mitglieder des Deutschen Kompetenzzentrums Gesundheitsförderung und Diätetik e. V. erhalten dieses Fachbuch kostenlos als Begrüßungsgeschenk. Der Beitritt zum Netzwerk und Sprachrohr für Gesundheitsförderung und Diätetik kann unter www.dkgd.de/onlinebeitritt.html erklärt werden.Deutsches Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik e. V.Heinersdorfer Straße 3812209 Berlinwww.dkgd.deinfo@dkgd.de



Bildinformation: Diätetik und Ernährungsberatung - das Praxisbuch erscheint in der fünften Auflage