"Mit Immobilien (auch) ONLINE punkten" - Workshop bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich

Immobilienvermittlung erfolgt zunehmend über das Internet. Der Onlineauftritt von Immobilienmaklern wird daher immer wichtiger. Ist die eigene Website leicht zu erreichen und finden Interessenten Ihr Immobilienangebot? Am Mittwoch, den 18. Jänner 2017 ab 16:00 Uhr, lädt die Wirtschaftskammer Niederösterreich zum Workshop für die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder mit Frau Mag. Andrea Starzer MBA von der Online Marketingagentur PromoMasters.Immobilienvermarktung online - aus der Praxis für die Praxis"Wer Onlinevermarktung für sich nutzt, kann mit verhältnismäßig wenig Aufwand viel erreichen. In meinem Workshop zeige ich die Möglichkeiten für Immobilienhändler - mit praktischen Tipps, die man auch ohne Onlineagentur umsetzen kann", so Andrea Starzer. Beim Workshop für die Niederösterreichische Wirtschaftskammer erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die professionelle Onlinevermarktung von Immobilien. Welche Onlinekanäle sind für Immobilienmakler wichtig? Wie erreicht man bessere Ergebnisse im Suchmaschinenranking und wie lassen sich Kontakte digital aufbauen und pflegen? Neben Tipps zur Social Reputation gibt Andrea Starzer Immobilienhändlern auch einen Einblick in die Vermarktungsmöglichkeiten im Netz.Social Reptuation - alles und jeder wird bewertetOnline-Bewertungen sind wichtige Signale für Interessenten. Potenzielle Kunden orientieren sich an Bewertungen, die für Ihr Unternehmen, Ihr Angebot, Ihr Service, abgegeben wurden. Immobilienhändler sollten also für den richtigen Umgang mit Online-Bewertungen gerüstet sein. Richtig eingesetzt, werden Bewertungen leicht zum Akquiseinstrument. Den richtigen Umgang mit den Online-Sternchen lernen Interessierte im Workshop "Mit Immobilien (auch) online punkten" bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich.Termin: Mittwoch, 18. Jänner 2017, ab 16.00 UhrOrt: Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wirtschaftskammer-Platz 1 | 3100 St. Pölten



Bildinformation: „Mit Immobilien (auch) ONLINE punkten“