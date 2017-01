(fair-NEWS)

GESCHWAND, 18.01.2017. Ab sofort ist die digitale Provisionsabrechnung auch für die Reiseveranstalter FTI Touristik,5vorFlug und LAL Sprachreisen möglich.Wurden bislang die Veranstalterabrechnungen von 45 Veranstaltermarken automatisch verarbeitet, ins Mid- und Backoffice-System Schmetterling Argus eingespielt und den Reisebüros damit digital zur Verfügung gestellt, ist die FTI-Gruppe nun schon der 48. Partner, für den die Nutzer der Reisetechnologie-Plattform ihre Vorgänge automatisiert abrechnen können. Neben den Daten für FTI Touristik werden auch die von 5vorFlug und LAL Sprachreisen geliefert.Im nächsten Schritt ist zusätzlich die Implementierung im Bereich „Versicherung" geplant. Auch weitere Integrationen im Veranstaltersegment sind bereits in Arbeit. Ziel ist, alle Veranstalter im System darzustellen, die diese Möglichkeit bieten.Nützlich ist diese Automatisierung für die Reisebüros besonders für diejenigen Veranstalter, bei denen das Prüfen und Verbuchen der Eingangsrechnungen wegen seitenlanger Aufstellungen mit hohem Aufwand und Fehlerpotenzial verbunden ist.Sehr anwenderfreundlich ist zudem die zügige Darstellung und Zuordnung der Provisionsabrechnungen und der webbasierte Vorteil, dass die Daten zu jeder Zeit an jedem Ort abrufbar sind. Hinzu kommt, dass durch die automatische Einspielung Fehler geradezu unmöglich sind, wie sie beispielsweise zuvor durch vorkommende Tippfehler bei der manuellen Eingabe passieren konnten.Dazu der Geschäftsbereichsleiter Schmetterling Travel Technologie Ömer Karaca: „Damit optimieren wir auch hier den Abrechnungsprozess. Die Reisebüros sparen noch mehr Zeit und Geld. Die so gewonnenen Kapazitäten können Expedienten nun wiederfür ihr Kerngeschäft investieren."



Bildinformation: Digitale Provisionsabrechnung für FTI-Gruppe umgesetzt