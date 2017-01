CeBIT 2017: Systemhaus LANOS stellt neues Cloud-Angebot vor

(fair-NEWS)

Soll ich meine IT auch in Zukunft inhouse betreiben? Welche Bestandteile meiner Infrastruktur eignen sich überhaupt für die Auslagerung und welche Aufgaben kann ich meinem Dienstleister anvertrauen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Geschäftsführer und Vorstände nicht nur dann, wenn IT-Budgets steigen oder neue Anforderungen in der IT-Landschaft umgesetzt werden müssen. Auf dem CeBIT Stand A51 in Halle 2 informiert der DATEV- und Outsourcing-Spezialist LANOS über die Do´s und Dont´s bei der zukünftigen IT-Strategie und stellt mittelständischen Betrieben mit der "LANOS cloud" ein attraktives Leistungsangebot rund um den Rechenzentrumsbetrieb und Managed Services vor."Vor dem Hintergrund der stetig zunehmenden Komplexität der IT-Anforderungen stellen sich heute immer mehr Betriebe die Frage nach der langfristigen Wirtschaftlichkeit ihrer Inhouse-IT", weiß LANOS Geschäftsführer Hans-Jürgen Fockel. "Damit der Wunsch nach besserer Vernetzung, Hochverfügbarkeit, Performance, Mobilität und Standortunabhängigkeit nicht zu Lasten der Betriebsrisiken und Datensicherheit geht, haben wir mit der LANOS cloud ein kostengünstiges und flexibel skalierbares Leistungspaket entwickelt. Damit lassen sich sämtliche IT-Leistungen von der Systemtechnik bis zur Workflow-Optimierung wie ein Baukastensystem an der individuellen Infrastruktur ausrichten - unabhängig davon, ob die IT Inhouse oder im Rechenzentrum betrieben wird." Je nach Anforderungsprofil und Infrastruktur kann der Kunde dabei entsprechend des jeweiligen Bedarfes zwischen den Leistungspaketen "compact", "classic" und "comfort" wählen.DATEV Lösungs-Partner "Rechnungswesen und Personalwirtschaft im Unternehmen"Neben der IT-Beratung, Systemtechnik, Outsourcing-Services und eigen entwickelten Zeiterfassungs- und System-Management-Lösungen umfasst das Leistungsspektrum von LANOS auch die Einführung und Pflege komplexer DATEV-Umgebungen. Die umfassende Prozess- und Lösungskompetenz der LANOS Spezialisten ermöglicht ein kontinuierliches "Ampel-Monitoring" und eine proaktive Steuerung sämtlicher Systeme im Verbund. Als zertifizierter DATEV-Systempartner und DATEV-Lösungspartner im Bereich Rechnungswesen, Warenwirtschaft und Personalwirtschaft verfügen die LANOS Mitarbeiter über sehr spezielle DATEV-Kenntnisse, die das Systemhaus auch in regelmäßigen Schulungen vermittelt.Lohnbuchhaltung+: Nahtlose Verbindung von Zeiterfassung und LohnbuchhaltungMit Lohnbuchhaltung+ bietet LANOS eine professionelle, sichere und individuell anpassbare Erweiterungslösung der timeCard Zeiterfassung von REINER SCT. Sie ermöglicht als Ergänzung zu gängigen Abrechnungsprogrammen nicht nur eine umfassende Datenaufbereitung und vielfältige Konfigurationsoptionen. Eine komfortable Erfassungshilfe vereinfacht auch die Abbildung komplexester Lohnarten und Sachverhalte samt Sonntags-, Feiertags- und Nachtzuschlägen, Pausenzeiten, Überstunden oder Ausfallschlüsseln, um die Einhaltung gesetzlicher Dokumentations- und Nachweis-Pflichten zu erleichtern. Dank der umfassenden Ausgabedaten und kaufmännischer Reports können zudem detaillierte Mitarbeiterstatistiken und Analysen von Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodellen und der Lohnstruktur zur Unterstützung der Personal- und Unternehmenssteuerung herangezogen werden. Die LANOS Consultants vermitteln Anwenderunternehmen hilfreiche Tipps zur Einrichtung und Konfiguration in regelmäßigen Webinaren und Schulungen.Neue Lösung zur Verwaltung von VerwendungsnachweisenDie Erstellung und Dokumentation von Verwendungsnachweisen etwa für öffentliche Mittel oder private Mittelgeber verursacht in vielen Unternehmen nicht nur einen immensen Verwaltungsaufwand, sondern birgt aufgrund vielfach manueller Verarbeitungsprozesse auch hohe Fehlerrisiken. Mit "verna" zeigt LANOS auf der CeBIT erstmals eine Lösung, die eine einfache, transparente Verwaltung von Verwendungsnachweisen erlaubt und diese in einem automatisierten Verfahren direkt aus der DATEV Buchhaltung erzeugt. Weitere Informationen zu verna erhalten Interessenten auch direkt über den DATEV Marktplatz.LANOS auf der CeBITSeit über 15 Jahren ist das IT-Systemhaus LANOS auf der CeBIT in Hannover vertreten und präsentiert am Stand A51 in Halle 2 (gegenüber der DATEV) gemeinsam mit REINER SCT Experten und Consultants des IT-Distributors Dimendo die neuesten Lösungen und bewährte Konzepte für Steuerberater, Industrie und Handel. Für Interessenten und Geschäftskunden steht ein eingeschränktes Kontingent an CeBIT-Tickets zur Verfügung. Zur Anmeldung eines persönlichen Gesprächstermins oder einer praxisorientierten Vorführung am LANOS Demo-Point gelangen Besucher unter www.lanos.de



Bildinformation: Systemhaus LANOS auf der CeBIT 2017 in Halle 2, Stand A51 (Bildquelle: CeBIT Messegesellschaft)