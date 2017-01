Lebenslust entdecken

(fair-NEWS)

Wo die Welt aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint, möchte Heike Mehlhorn die Menschen ein wenig an die Hand nehmen, damit sie wieder zu sich selbst finden und ihnen Mut machen, aufmerksam ihrem Inneren zu lauschen. Ihre erste Buchveröffentlichung „Namaste – meine Seele grüßt deine Seele“ ist jetzt im Verlag Kern erschienen. Der Gedichtband enthält verspielte, iro-nische, temperamentvolle, zärtliche, verträumte, fröhliche und philosophische Gedichte. Es sind Liebeserklärungen und Ermutigungen, Verse, die heiter und glücklich und zuweilen auch nach-denklich stimmen. Sie laden die Leserinnen und Leser ein, zu lauschen und sich auf eine Entdeckungsreise zu den eigenen Empfindungen und Gefühlen zu begeben. So entstand eine abwechslungsreiche Lektüre für Menschen, die der eigenen Seele und ihren Mitmenschen liebevolle Aufmerksamkeit schenken.Der Gruß „Namaste“ kommt aus Indien und drückt Respekt und Ehrerbietung für das Göttliche in dem Menschen aus, dem dieser Gruß gilt.In ihren Gedichten hat Heike Mehlhorn diesbezüglich liebevolle Botschaften versteckt. Sie be-schwören magische Augenblicke. Sie übertragen Lebenslust. Sie überraschen mit spielerischer Leichtigkeit. Sie lassen Erinnerungen an unwiederbringliche Momente aufleben. Der hübsch auf-gemachte Gedichtband mit Lesebändchen enthält auf 188 Seiten Verse, denen ein Zauber inne-wohnt und die von Seele zu Seele gehen. Ein zauberhaftes Buch, das man immer wieder zur Hand nimmt. Das Buch eignet sich als Geschenk, Ermutigung und Inspiration.Namaste – Meine Seele grüßt deine Seele1. Auflage, Januar 2017Autorin: Heike MehlhornSprache: deutsch, gebunden, 188 SeitenISBN: 978-3-95716-218-2ISBN E-Book: 978-3-95716-234-2Buch 16,90 Euro – E-Book 8,99 EuroNachfragen an:Verlag Kern GmbH - Bahnhofstraße 22 – 98693 IlmenauTel. 03677 4656390, Mail: kontakt@verlag-kern.de, www.verlag-kern.de



