Auszeichnung bei den Special Events 2017

Die Spezialisten für Markeninszenierung und Live-Kommunikation von insglück konnten bei den Special Events 2017 punkten. Die Agentur wurde für den hochkarätig besetzten Fachkongress mit anschließender Abendgala „InvestmentAktuell – Raum für Mehr“ mit dem begehrten Gala Award in der Kategorie „Best Event Entertainment Concept & Execution“ ausgezeichnet.Bei der 32. Award-Zeremonie, die am 12. Januar 2017 im US-amerikanischen Long Beach, Kalifornien, stattfand, werden alljährlich die weltweit besten Special-Event-Profis geehrt.Die Jury wählte die Top-Finalisten aus den Einreichungen in 34 Kategorien, die rund um den Globus aus Australien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Irland, Malaysia, Großbritannien und den USA kamen. Der Gala Award gehört zu den international renommiertesten Auszeichnungen in der Eventbranche. Er wird seit 1985 vom Special Events Magazin, der führenden Industrie-Publikation, vergeben und honoriert die besten Veranstaltungen weltweit.



Bildinformation: Foto: InvestmentAktuell 2016 – Raum für Mehr © Axel Gaube (frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)