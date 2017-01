GS Star erweitert Präsenz in Deutschland und Österreich

(fair-NEWS)

Der Hotelbetreiber GS Star verstärkt sein Engagement in Österreich. Über die dortige Tochtergesellschaft GS Star AT GmbH werden in Wien zwei Hotels betrieben. Nach der Eröffnung des Arthotel ANA Katharina im Juli des vergangenen Jahres mit 54 Zimmern direkt gegenüber des Universitätszentrums Althanstraße wurde im November 2016 das Arthotel ANA Prime mit 52 Zimmern und Suiten unweit der Wiener Staatsoper und des Naschmarkts eröffnet. Diese Häuser bieten moderne TV-Flachbildschirme, kostenfreies WLAN und Concierge-Service. Im Innenhof des Arthotels ANA Prime befindet sich eine elegante Frühstücksterrasse.Mit der Eröffnung von gleich zwei ANA Hotels in Wien im vergangenen Jahr gab die GS Star GmbH den Auftakt für weitere ehrgeizige Hotelprojekte in Österreich. Bereits im März 2017 soll in Wien das neue Arthotel Ana Westbahn eröffnen. GS Star-Geschäftsführer Michael Bungardt: "Wien hat ein gleichmäßiges Gästeaufkommen das ganze Jahr über. Um weiter zu expandieren schauen wir uns allerdings auch andere Standorte in Österreich an."Auch in Deutschland ist die Marke Arthotel ANA auf Wachstumskurs: So sollen zusätzlich zum bereits eröffneten Arthotel ANA Munich sowie dem Leipziger Arthotel ANA Symphonie bereits ab März das Arthotel ANA Momentum in Göppingen sowie ab April das Arthotel ANA Diva in München das Portfolio der GS Star ergänzen. Im Herbst dieses Jahres ist weiterhin die Eröffnung des Arthotel ANA Living in Stuttgart-Böblingen geplant. Mit den vier geplanten Häusern für 2017 wird die Marke Arthotel Ana bis Ende des Jahres insgesamt 13 Hotels in Deutschland und Österreich eröffnet haben.



Bildinformation: Edles Design prägt die Arthotel ANA-Kollektion (Bildquelle: GS Star)