Facility Management - Eine Aufgabe für Profis

Was hinter dem Begriff Facility Management, kurz FM, steht, ist vielen nicht bewusst. Viel zu häufig wird die Branche mit Reinigungs- und Hausmeisterdiensten gleichgesetzt, obwohl sie mit mehr als vier Millionen Beschäftigten zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen Deutschlands zählt. Um zu zeigen, was Facility Manager tatsächlich leisten, wurde das Expertenportal "Facility Management" aus der Taufe gehoben.Kompakt, fundiert und anschaulich berichten namhafte Experten unter www.fm-experten.blog hier, was den FM-Markt bewegt und ihn zu einem der wichtigsten Renditefaktoren in der Immobilienbranche macht. Informationen und aktuelle Beiträge aus den Bereichen Markt, Management, Recht & Steuer, Technik & Innovation sowie Energie geben einen breiten Überblick über die Branche.FM-Management ist vielschichtig und daher kommen die Experten der Plattform aus ganz verschiedenen Bereichen. So bietet das Portal viel Informatives und zudem die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen.Initiatoren des Expertenportals sind Dr. Werner Schrödl , Gründer und Geschäftsführer der G.S. Hausverwaltung GmbH und sein Sohn Andreas Schrödl. Das Unternehmen ist seit fast 30 Jahren zuverlässiger Partner von Investoren. Bundesweit betreut die G.S. Hausverwaltung mehr als 120 Wohn- und Gewerbeobjekte sowie Betreiberanlagen. Dr. Werner Schrödl entwickelte auch die spezifische CRM-Software "CAJAC", mit welcher Gebäude schnell, effizient, fehlerfrei und mit einem hohen Grad an Automatisierung digital verwaltet werden können. Andreas Schrödl ist Prokurist der G.S. Hausverwaltung GmbH und seit September 2016 Geschäftsführer der P&P-Hausverwaltung GmbH, Fürth.In Fragen rund um das Thema Energie wurde für das Portal Manfred Dollinger als Experte gewonnen. Sein Unternehmen, die CAMM Technologie GmbH ist spezialisiert auf den energietechnischen Teil des Facility Managements, sprich die Betriebsführung und das Contracting von Energieanlagen in großen Wohngebäuden sowie in Gewerbe- und Industriebetrieben. Ein ebenfalls wichtiger Geschäftszweig ist die Planung und Umsetzung von energetischen Konzepten für Wohnobjekte, Pflegeheime, Hotels, Gewerbe- und Industrieanlagen.Im Bereich Steuern & Recht ist die Firma Nickl Consulting Partner. Hans-Jürgen Nickl führt gemeinsam mit seiner Frau Maria Nickl-Plank die Firmengruppe Nickl.Consulting und ist Inhaber des Firma Nickl.Consulting - Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung Dipl.-Kfm. Hans-Jürgen Nickl mit Büros in Regensburg und Parsberg. Hans-Jürgen Nickl betreut und berät zahlreiche Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft und hält Vortragsreihen für den Verband der Immobilienverwalter Bayern.Maria Nickl-Plank ist Inhaberin der Firma Nickl.Consulting - Immobilienverwaltung und Unternehmensberatung in Regensburg. Nickl-Plank verfügt über fundiertes Wissen im Controllingbereich sowie zum Thema Restrukturierung von vorrangig immobilienwirtschaftlichen Unternehmen und in der Wirtschafts- und Finanzplanung für Unternehmen. Diese betriebswirtschaftlichen Leistungen bietet die Expertin nun auch über ihre Firma Nickl.Consulting an. Ferner betreut sie Immobilienverwaltungen und bietet Leistungen im Bereich Verwaltung, Vermietung sowie Instandsetzung von Wohn- und Gewerbeimmobilien an.Brigitte Herrmann ist Inhaberin des Beratungsunternehmens Inspirocon - Potenzialmanagement im Business. Als selbstständige Headhunterin besetzte sie 15 Jahre branchenübergreifend Spezialisten-, Leitungs- und Topmanagement-Positionen. Mit diesem Erfahrungswissen arbeitet Brigitte Herrmann seit 2004 auch als Management-Beraterin und Business Coach.Dr. Thomas Buchfink und Dr. Thomas Schreiner von der Kanzlei Dr. Kalsbach & Dr. Buchfink sind Fachanwälte für Bau- und Architektenrechtprivates und öffentliches Baurecht, Architekten- und Immobilienrecht. Über das FM-Portal berichten die renommierten Anwälte über Aktuelles aus der Rechsprechung."Mit dem Expertenportal Facility Management möchten wir eine Plattform schaffen, die umfassend aus den verschiedensten Bereichen berichtet", erklärt Dr. Werner Schrödl.